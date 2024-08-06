Есть уничтоженная авиация и пленные: первые данные о потерях РФ в Курской области

Россия направила в область свои резервы. В то же время Генштаб не подтвердил участие в боях украинской армии.

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Идут бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские военкоры подтверждают первые боевые потери своей армии в противостоянии с ВСУ в Курской области во вторник, 6 августа.

Некоторые паблики отмечают, что среди потерь страны-агрессора есть, в частности, авиация. Кроме того, по их данным, также есть потери в личном составе и другой военной технике.

Помимо этого, в Сети обнародовали видео допросов двух пленных российских срочников, которых, как они сами подтвердили, отправили на охрану российско-украинской границы.

видео дня

Потери РФ в Курской области - комментарий пропагандистов / Скриншот Дениса Казанского

Суджа - что происходит в Курской области

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты заявили о прорыве в Курскую область со стороны Украины нескольких механизированных колонн. В области начался интенсивный обстрел энергообъектов и инфраструктуры врага.

В Сети ходили слухи о якобы причастности к операции российских добровольческих отрядов при ВСУ. Ни в Легионе "Свобода России", ни в ГУР на вопрос об участии в боях украинских сил Главреду так и не ответили.

Тем временем российские паблики писали о приближении к городу Суджа Курской области украинской армии - якобы подразделения "кадыровцев" просто убежали.

В Минобороны страны-агрессора подтвердили бои. Россия направила в Курскую область резервы.

Как писал Главред, основной целью операции как раз и было заставить россиян перебросить часть своих сил в приграничную область.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои. Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область. Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области. Операция ополченцев в России продолжается.

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