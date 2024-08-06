Россия перебросила резервы из-за 'прорыва ВСУ': подробности боев в Курской области

Минобороны РФ утверждает, что якобы отражает атаки ВСУ и наносит огневое поражение войскам в Курской области.

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РФ отправляет резервы в Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Россия перебросила резервы к пограничному участку в Курской области после заявлений о якобы прорыве украинских военных. Сейчас в этом районе продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом сообщило Минобороны страны-агрессора России в Telegram.

В российском ведомстве утверждают, что прорыв произошел утром. Оккупанты заявляют, что 300 украинских военных из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин якобы атаковали позиции РФ возле села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Курской области.

Российские военные утверждают, что отражают атаки и наносят огневое поражение украинским войскам, которые находятся в Курской области, а также тем, кто расположен на территории Сумской области. Министерство обороны РФ заявило, что штурмовая авиация нанесла удары по сосредоточению украинской живой силы и техники в районах Басовки, Журавки, Хотень, Юнаковки, Беловодов и Хроповщины.

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"По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район столкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ не забыли похвастаться своими "успехами". Оккупанты утверждают, что якобы уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера.

В то же время местные паблики сообщают, что жители Суджанского района пытаются срочно эвакуироваться в Курск. Украинские военные якобы находятся вблизи города Суджа.

При этом, кадыровцы из "Ахмата", которые должны были остановить наступление украинских войск, не смогли выполнить свою миссию и отступили на более выгодные позиции.

Смотрите видео с россиянами, которых взяли в плен в Курской области РФ:

Взрывы в РФ и прорыв границы - что известно

Напомним, во вторник, 6 августа, и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о сильном обстреле пограничного города Суджа украинскими силами. Из-за ракетной опасности в Курске остановились все общественные транспортные средства.

Взрывы прогремели в нескольких городах, в частности в Судже, Кореневом, Льговском, Белевском, Курчатовском и Октябрьском районах.

Российские пропагандисты обвиняют украинские войска в прорыве на нескольких участках госграницы в Курской области, в частности в Суджанском районе. Они сообщают о бое с использованием тяжелой техники. Однако официальных подтверждений от украинской стороны относительно боев в Курской области не поступало.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что вероятный прорыв украинских сил в Курской области является частью стратегических действий для ослабления российских позиций и обеспечения безопасности на приграничных территориях.

Как сообщал Главред, в ночь на 2 августа в России прогремели взрывы. В частности, громко было в Курске - россияне пожаловались на атаку дронов.

Что за город Курск? Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия. С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.

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