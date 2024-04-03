Атака дронов на РФ: в Курске вспыхнул масштабный пожар

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 - над Белгородской областью и 4 - над Курской.

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В Курске вспыхнул пожар после атаки дронов / скриншот

Вечером 3 апреля в российском Курске после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над городом и областью было сбито четыре беспилотника.

По его словам, в городе повреждены дома.

видео дня

Местные жители опубликовали кадры с места инцидента - на видео видно масштабный пожар.

Смотрите видео - В Курске после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар:

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 - над Белгородской областью и 4 - над Курской областью.

"Бавовна" в РФ

2 апреля дроны атаковали завод в Татарстане за более 1000 км от Украины. По сообщениям источников, атаку могло осуществить Главное управление разведки Минобороны Украины.

1 апреля в российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш". Сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым. Известно, что огонь охватил площадь в более 800 квадратных метров.

В российском городе Энгельс ночью 20 марта прогремели взрывы. Местные власти и Минобороны страны-агрессора РФ заявили об атаке беспилотников. По данным Telegram-каналов, в городе прозвучало до четырех взрывов. Якобы работали силы ПВО.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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