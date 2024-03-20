В российском Энгельсе были слышны взрывы: что известно

В Энгельсе находится авиабаза ВКС РФ "Энгельс-2".

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В РФ пожаловались на атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, google.com/maps

В российском городе Энгельс ночью 20 марта прогремели взрывы. Местные власти и Минобороны страны-агрессора РФ заявили об атаке беспилотников.

Как пишет Telegram-канал Shot, в городе прозвучало до четырех взрывов. Якобы работали силы ПВО.

"Послышалось от двух до четырех гулких звуков взрывов, от которых "дрожали окна в рамах". По предварительным данным, сработала система ПВО. Жители города утверждают, что перед этим слышали сирену", - говорится в сообщении.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о работе ПВО.

"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы беспилотники. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", - написал Бусаргин.

Смотрите видео - Ночью в РФ пришла "бавовна":

В Минобороны РФ заявили о том, что силы ПВО уничтожили "пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (1 БпЛА) и Саратовской (4 БпЛА) областей".

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Отметим, в Энгельсе находится авиабаза ВКС РФ "Энгельс-2". На авиабазе ранее дислоцировались 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжёлые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно. Оба авиаполка входили в состав 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознамённой дивизии.

Взрывы в России и атаки на НПЗ

В ночь на воскресенье, 17 марта, в восьми регионах страны-агрессора России произошли взрывы, сообщалось об атаке беспилотниками.

В частности, дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. Российские пропагандисты подтвердили факт атаки. При этом они попытались убедить, якобы беспилотники "были нейтрализованы", хотя на видео атаки дронов, которые появились в сети, видны мощные взрывы и огонь на НПЗ после ударов.

В ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg 14 марта писало, что в результате атак украинскими беспилотниками в предыдущие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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