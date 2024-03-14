УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Bloomberg

Алёна Воронина
14 марта 2024, 08:16
Атаки беспилотниками, которые происходили в минувшие два дня, привели к остановке трех нефтеперерабатывающих заводов в РФ.
Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Bloomberg
Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

Вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России.

Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такие удары направлены на то, чтобы прервать российский экспорт и поставки топлива для российской оккупационной армии на передовой.

видео дня

В минувшие дни были атакованы нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Рязани, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и предприятие Лукойла в Нижегородской области.

В издании отмечают, что Украина с начала года применяла дроны для осуществления атак на важные российские нефтяные объекты от Черного до Балтийского морей. Отмечается, что в результате ударов в феврале этого года была поражена почти пятая часть мощностей РФ по переработке сырой нефти, однако в начале марта эта отрасль восстановилась.

Атаки дронами по территории РФ

Что известно о компании "Лукойл"?

"Лукойл" — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По объёмам выручки компания занимает второе место в РФ после Газпрома. Об этом сообщает Википедия.

Основные виды деятельности компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является крупнейшей в мире частной нефтяной компанией по доказанным запасам сырой нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 20 % добычи нефти страны.

12 марта сообщалось, что произошла атака дронов на РФ – из-за жестких повреждений у россиян серьезные проблемы. В российской Нижегородской области приостановлено по меньшей мере половину производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегорнефтеоргсинтез" (НОРСИ). Это произошло после атаки дронов на город Кстово, где и расположено предприятие.

Также 13 марта сообщалось, что в России происходили взрывы и пожары – дроны атаковали нефтезавод в Рязани и еще три области. В Рязани вспыхнул нефтезавод. В Воронежской области был дым в районе военного аэродрома "Бутурлиновка".

Позже стало известно, что СБУ атаковала беспилотниками три нефтеперерабатывающих завода. В ночь на 13 марта страна-агрессор Россия пожаловалась на массированную атаку дронами. Под удар попали три нефтеперерабатывающих предприятия – в Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область). Атакованные НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине беспилотник дроны вторжение России
Реклама

Главное за день

Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Bloomberg

Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Bloomberg

08:16 Украина
Россия может возобновить наступление: в ISW назвали направление

Россия может возобновить наступление: в ISW назвали направление

07:41 Украина
Взрыв в Харькове: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

Взрыв в Харькове: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

06:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Открестился от родных : Никита Пресняков показал свою позицию 12269

"Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка 9065

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой 6388

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

«Лицо поплыло»: блогер рассказал, что случилось с женой Олега Винника 6012

"Лицо поплыло": блогер рассказал, что случилось с женой Олега Винника

Последние новости

08:38

Кто победит на выборах в США

08:25

Китайский гороскоп на 15 марта: Козе - мало внимания, Змее - усталость

08:16

Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Bloomberg

08:12

В Германии убили 27-летнюю украинку: ее мать и маленькая дочка исчезли

07:41

Россия может возобновить наступление: в ISW назвали направление

Россия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – КочетковРоссия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – Кочетков
06:44

Взрыв в Харькове: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

06:10

Кто боится Путинамнение

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти собаку

05:37

У США есть два варианта победы, у Украины - только один: эксперт раскрыл деталиВидео

Реклама
05:00

Зачем женщины наносят детский шампунь на кисти для макияжа: ответ знают единицы

04:31

"Мы нашли ключик": эксперт назвал главные условия успеха ВСУ в Крыму

04:05

Анджелина Джоли проиграла в суде Брэду Питту

03:35

"Тогда у РФ не будет времени нападать": есть 2 варианта судьбы России после войны – КочетковВидео

03:00

Пока муж с любовницей: жена Мурата Налчаджиоглу сделала новое заявление

02:32

Когда Прощеное воскресенье в 2024 году: что нужно и запрещено делать в этот день

02:02

"Компромат и скандалы": эксперт раскрыл неожиданный сценарий выборов в СШАВидео

01:30

Шэрон Стоун рассказала, как продюсер принуждал ее к интиму с актером на съемках

01:00

Удары России по HIMARS и Patriot: эксперты нашли один нюанс

00:06

Угроза масштабного ракетного удара по Украине: эксперт раскрыл новую тактику РФ

00:04

Ольга Сумская показала фотосессию в дерзком образе роковой женщиныВидео

Реклама
13 марта, среда
23:49

Когда начинается сезон на карася: приготовьтесь к бешеному улову

23:36

100% могут получить бронь: нардеп назвал категорию украинцев, которых не мобилизуют

23:28

Есть первые результаты: российские добровольцы рассказали о боях на территории РФ

22:52

РФ резко сократила авиаудары после "сушкопада": наступление захлебывается - Лиховий

22:47

Без шароваров и вышиванки: как на самом деле выглядели украинские казакиВидео

22:43

Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

22:06

На режиссера Полански подали в суд по новым обвинениям в изнасиловании

21:57

"Провернуть трюки уже нельзя": эксперт назвал ключевое условие для контрнаступления ВСУ

21:28

Еще две страны НАТО допустили отправку в Украину своих войск

21:11

Бывшая Остапчука ответила, готов ли он отдать ей часть имущества

20:51

Раскрыт мотив удара РФ по Одессе, когда там был Зеленский с делегацией

20:30

"Будем поддерживать, чтобы победить": в ЕС утвердили важную помощь для Украины

20:24

Что означает имя Марина: происхождение и характер

19:56

Мог быть уничтожен ударом дрона: в России "задвохсотился" вице-президент "Лукойла"

19:38

Зимняя погода возвращается: Украину накроет снег и гололедица

19:34

Осужденных хотят отправить на войну: в Раде зарегистрировали законопроект

19:16

Актриса Катерина Тышкевич назвала диагноз, который мучает ее много лет

19:15

Лунный календарь на 14 марта: к чему приведет женитьба в этот день

19:14

Пойдут маршем на Москву: в Легионе "Свобода России" назвали свою конечную цель

19:10

Какой город еще хотят захватит оккупантымнение

Реклама
18:57

Какая малоизвестная ошибка очень быстро убивает комнатные растения: об этом знают единицы

18:43

В следующей "волне" мобилизуют 500 тысяч человек: FT назвала "порог" призыва

18:42

Пентагон "открыт" к передаче Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - WSJ

18:35

"Скучно, глупо": путиниста-фигуриста разнесли за нытье по поводу "Олимпиады"

18:29

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

18:11

"Не знаю, что такое любовь": Бюрсин сделал скандальное заявление про Эрчел

18:03

Ситуация под Авдеевкой сверхсложная: ВСУ нанесли критические потери РФ - 3 ОШБр

18:00

Что можно сделать со старой сметаной: 2 самых вкусных рецепта

17:46

Чем отличается бренди от коньяка: простое обьяснение

17:42

Порошенко поставил под угрозу вступление Украины в ЕС ради вечеринки сына, еще в 2022 выехавшего за границу - военныйВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять