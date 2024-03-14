Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Bloomberg

Атаки беспилотниками, которые происходили в минувшие два дня, привели к остановке трех нефтеперерабатывающих заводов в РФ.

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Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

Вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России.

Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такие удары направлены на то, чтобы прервать российский экспорт и поставки топлива для российской оккупационной армии на передовой.

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В минувшие дни были атакованы нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Рязани, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и предприятие Лукойла в Нижегородской области.

В издании отмечают, что Украина с начала года применяла дроны для осуществления атак на важные российские нефтяные объекты от Черного до Балтийского морей. Отмечается, что в результате ударов в феврале этого года была поражена почти пятая часть мощностей РФ по переработке сырой нефти, однако в начале марта эта отрасль восстановилась.

Атаки дронами по территории РФ

Что известно о компании "Лукойл"? "Лукойл" — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По объёмам выручки компания занимает второе место в РФ после Газпрома. Об этом сообщает Википедия. Основные виды деятельности компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является крупнейшей в мире частной нефтяной компанией по доказанным запасам сырой нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 20 % добычи нефти страны.

12 марта сообщалось, что произошла атака дронов на РФ – из-за жестких повреждений у россиян серьезные проблемы. В российской Нижегородской области приостановлено по меньшей мере половину производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегорнефтеоргсинтез" (НОРСИ). Это произошло после атаки дронов на город Кстово, где и расположено предприятие.

Также 13 марта сообщалось, что в России происходили взрывы и пожары – дроны атаковали нефтезавод в Рязани и еще три области. В Рязани вспыхнул нефтезавод. В Воронежской области был дым в районе военного аэродрома "Бутурлиновка".

Позже стало известно, что СБУ атаковала беспилотниками три нефтеперерабатывающих завода. В ночь на 13 марта страна-агрессор Россия пожаловалась на массированную атаку дронами. Под удар попали три нефтеперерабатывающих предприятия – в Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область). Атакованные НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

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