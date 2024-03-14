Россия может возобновить наступление: в ISW назвали направление

Оккупанты хотели продвигаться дальше на запад от Авдеевки, однако ВСУ создали труднодоступную для прорыва линию обороны.

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РФ может возобновить наступление западнее Авдеевки в ближайшей перспективе / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Российские оккупанты могут возобновить наступление в районе Авдеевки, хотя в начале марта Силы обороны Украины смогли закрепиться западнее города и замедлить продвижение ВС РФ. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 13 марта.

Эксперты ISW отмечают, что войска РФ четыре месяца пытались оккупировать Авдеевку. Удалось им это сделать 17 февраля. После этого оккупанты поддерживали относительно высокий темп наступательный действий в этом районе, чтобы использовать тактические возможности, которые у них появились после захвата города.

По словам аналитиков, уже к концу февраля ВС РФ смогли достигнуть быстрых тактических успехов. Оккупанты хотели продвигаться дальше на запад, однако ВСУ создали труднодоступную для прорыва линию обороны.

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В начале марта ВСУ замедлили продвижение оккупантов на позициях вблизи линии Бердычи-Орловка-Тоненькое.

В ISW заявили, что ВС РФ хотели продолжать наступление, отправив в бой Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков так называемой "ДНР".

"Российское военное командование, вероятно, планирует продолжение наступательных действий подразделений ЦВО вблизи Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе", — говорится в отчете.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Наступление армии РФ

Военный эксперт Сергей Кузан заявил, что Россия активизировала наступательные операции сразу на нескольких направлениях. Враг в ближайшие недели будет пытаться достичь максимального для себя успеха на фронте.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что наступление российских оккупантов выдыхается. Оккупантам не хватает сил, чтобы двигаться вперед. В то же время они пытаются захватить еще один город и стягивают туда резервы. В частности, россияне перебрасывают войска с Купянского направления и отправляют их под Угледар.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что Россия готовит новое наступление в Запорожской области.

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