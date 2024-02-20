Мы не потеряли бы Авдеевку: Кулеба назвал причину, почему ВСУ отошли от города

Кулеба "прошелся" по американским политикам, которые затягивают рассмотрение законопроекта по финансированию помощи Украине.

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РФ захватила Авдеевку / коллаж Главреда. Фото: скриншот, Инстаграм Либеровых

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

В интервью CNN Кулеба назвал главную причину, по которой военным пришлось отходить от населенного пункта. По словам министра, Украина не потеряла бы Авдеевки, если бы "получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее защиты".

"Люди должны понять одну простую вещь. Принятие закона - это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время. И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против преобладающих сил России", - цитирует Кулебу Европейская правда. видео дня

Глава МИД подчеркнул, что "каждый день дебатов в одном месте (в Конгрессе - Главред) означает еще одну смерть в другом месте".

Захват Авдеевки и подготовка к новому наступлению

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление русских захватчиков.

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию усугубляло значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага.

The New York Times писала, что российские войска уже собрали на некоторых направлениях группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5 оперативных направлений.

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