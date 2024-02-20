Налетит дождь и мокрый снег: в Украине врывается серьезная непогода

Погода в Украине 21 февраля будет дождливой, а местами даже снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 21 февраля
В Украине 21 февраля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет южный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 10° тепла; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +8
По данным meteoprog, 21 февраля будет местами мокрый снег и дождь. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -4...+2 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+8 градусов.
Погода 21 февраля в Киеве
В Киеве 21 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
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