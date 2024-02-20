Потепление накроет всю Украину: синоптик сказала, когда будет повышение температуры

В Украине станет теплее – поступит мощная теплая воздушная масса с юга. Еще несколько дней будут осадки, но вскоре они прекратятся и будет больше прояснений.

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Синоптик сказала, когда потеплеет/ unsplash.com

Погода в Украине скоро станет теплее, а морозы отступят. Потепление будет наблюдаться уже со среды, 21 февраля.

В среду в некоторых областях температура воздуха может прогреться даже до +11 градусов, в части регионов еще будут сохраняться небольшие морозы. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Птуха, сообщает NV.

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"Уже 21-22 февраля ночью от +3 градуса. В отдельных регионах температура еще опустится до -4 мороза, но всё равно тенденция в сторону ее повышения. Днем +2...+8. В четверг, 22 февраля, в западных и частично южных областях днем даже до +11 может прогреться воздух", – отметила синоптик.

В результате прохождения по территории Украины атмосферных фронтов с северо-запада, 20 и 21 февраля в части областей будут осадки. Так, небольшого локального мокрого снега и дождя стоит ждать жителям западных областей, Винницкой и большинства северных областей. 21-22 февраля такая погода распространится по всей территории Украины, кроме юга.

Погода в Украине 21 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 февраля/ Укргидрометцентр

В пятницу, 23 февраля, осадки прекратятся и будет всё больше прояснений. Поступит мощная теплая воздушная масса с юга, но в то же время усилится ветер, рассказала синоптик. В пятницу и субботу, 23 и 24 февраля, в большинстве областей нашего государства осадков не ожидается.

Погода в Украине 23 февраля/ Укргидрометцентр

В субботу, 24 февраля, ночная температура воздуха ожидается от 0 до +6 градусов по всей территории Украины. Днем в эти дни температура воздуха составит от +6 до +12, на востоке и северо-востоке будет от +2 до +8, а на юге Одесской области от +9 до +15.

"На выходных возможно изменение синоптических процессов и очередное поступление атмосферных фронтов с северо-запада. Это может вызвать осадки, особенно в западных и северных районах. Речь идет об осадках смешанной фазы – дождь и мокрый снег. Стремительного колебания температур не прогнозируем, но немного снизится температура на начало следующей недели. Уже +10...+15 не будет. Ночью на севере и востоке в это время возможен небольшой мороз -1...-3 градуса", – рассказала Наталья Птуха.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Раньше синоптик рассказал о погоде на неделю, с 19 по 25 февраля. Ощутимое потепление на всю территорию Украины придет в конце недели.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает непогода – в некоторых регионах будет сыпать снег, а в других будут лить дожди. В двух областях Украины объявили 2 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

Напомним, также ранее стало известно, когда ворвется сильное потепление. Погода в Украине весной будет теплой, а долгожданное потепление придет рано. Такой прогноз сделал харьковский сурок-прорицатель Тимка III.

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