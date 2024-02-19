Кому морозы, а кому - весеннее тепло: синоптик рассказал о погоде на неделю

Погода в Украине в течение недели с 19 по 23 февраля будет переменчивой. В ряде регионов синоптик прогнозирует морозы, в то же время во многих областях Укргидрометцентр обещает по-настоящему весеннее тепло.
Ощутимое потепление на всю территорию Украины придет в конце недели, свидетельствует прогноз погоды.
Погода в Украине на сегодня
В понедельник, 19 февраля, в Украине ожидается пасмурная погода.
Днем в западных регионах страны - небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории - без осадков.
Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях 2-7° тепла.
По данным meteoprog, 19 февраля будет местами морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -6...0 градусов.
Погода в Киеве сегодня будет облачной, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 0-2° тепла.
Погода на завтра
Во вторник, 20 февраля, на Севере Украины ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-5 м/с.
Температура воздуха ночью -4°…-9°C. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Столбики термометров покажут 0°…+2°C.
На Западе Украины - облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до 2 градусов. Днем потеплеет до +6...+8 градусов.
На Востоке Украины будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью -2°…-4°C, днем 0°…+2°C. Ветер: южный 5-10 м/с.
Погода в Киеве будет облачной с прояснениями, ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем 0...+2.
В южных регионах - облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью -2°…-4°C. Днем 0°…+2°C. Ветер южный 5-10 м/с.
Погода в Украине на 21 февраля
В среду почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В южных регионах - без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.
Температура воздуха ночью 0°…+2°C. Днем столбики термометров покажут +3...+8 градусов. Теплее всего будет на Западе и Юге Украины.
Прогноз погоды на 22 февраля
22 февраля на Западе и в Центре ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На Юге и на Востоке - облачно с прояснениями, без осадков.
В западных, центральных и южных регионах ночью температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, днем +5...+7.
На Востоке и Севере Украины синоптик прогнозирует небольшой мороз: ночью -1...-5 градусов, днем +2...+5.
Ветер южный 5-10 м/с.
Погода в Украине на 23 февраля
В последний день рабочей недели по всей Украине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет плюсовой: ночью 0...+2, днем +5...+7. Теплее всего будет на Западе, Юге и Востоке - там столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов.
Погода в Украине - прогнозы
Погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены. Такой прогноз погоды на весну озвучила метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
По ее словам, февраль в Украине начался с аномально теплой погоды, но морозы еще вернутся. Похолодание ожидается уже во второй половине месяца.
Харьковский сурок-прорицатель Тимка ІІІ прогнозирует, что погода в Украине весной будет теплой, а долгожданное потепление придет рано.
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