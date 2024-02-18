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Налетит снег и врежет -6: в Украину возвращается непогода

Ангелина Подвысоцкая
18 февраля 2024, 19:49
В некоторых областях Украины синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди.
Налетит снег и врежет -6: в Украину возвращается непогода
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 19 февраля будет сухой, но местами будет лить дождь. Синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

погода 19 февраля
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: ventusky

Погода 19 февраля

В Украине 19 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег в северо-восточных и западных областях. Ветер в этот день будет северный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, в северо-восточных областях до 9° мороза, в южной части около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

видео дня

В Украине ударит -6

По данным meteoprog, 19 февраля будет местами морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -6...0 градусов. Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до -2...+7 градусов.

погода 19 февраля
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: meteoprog

Погода 19 февраля в Киеве

В Киеве 19 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 2-6° мороза, днем от 2° до 3° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 19 февраля
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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