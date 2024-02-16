Температура до +12 и дожди: синоптик сказал, где в выходные будет теплее всего

В выходные температура воздуха будет выше климатической нормы.

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Погода в Украине будет с температурой до +12 и дождями/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 17 и 18 февраля, будет теплой. Кое-где будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В субботу, 17 февраля, на большей части территории Украины будет спокойная теплая погода без существенных осадков и опасных явлений. Такая погода в этот день будет обусловлена влиянием выступления антициклона с востока. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

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В то же время он рассказал, что в воскресенье, 18 февраля, из-за продвижения холодного фронта с северо-запада в большинстве областей будут небольшие дожди. Но температурный фон существенно не изменится и останется выше климатической нормы.

Погода в Украине 17 февраля

В западных областях

В западных областях ночью осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь. В Карпатском регионе местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +7...+12.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +2...+7.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +3...+8.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +4...+9.

В восточных областях

В восточных областях переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем -1...+4.

Погода в Украине 17 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 февраля

В западных областях

В западных областях ночью и утром пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. На дорогах ночью местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+7.

В северных областях

В северных областях ночью ожидается дождь с мокрым снегом, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6.

В центральных областях

В центральных областях местами ожидается небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом вечером на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем +2...+7.

На юге Украины

В южной части и в Крыму ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Кое-где туман. Ветер ночью юго-западный, днем и вечером северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +5...+10.

В восточных областях

В восточных областях ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...+7.

Погода в Украине 18 февраля/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю. Он отметил, что в Украине резко станет холоднее после нескольких аномально теплых дней.

Также ранее начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня назвала дату, когда в Украине ударят морозы до -15. С 15 по 20 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления. В Украину зайдет холодный арктический воздух.

Напомним, мощная магнитная буря усиливается и затягивается. В Украине сила геомагнитного шторма выросла до почти шести баллов.

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