Ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с: в Украине резко ухудшится погода

В Украине резко станет холоднее после нескольких аномально теплых дней. Синоптики рассказали, к чему готовиться.

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Погода в Украине – ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю, с 12 по 18 февраля, сперва будет аномально теплой, а потом очень холодной. Украинцев ждут колебания температуры воздуха, туманы и осадки в виде дождя с переходом в снег ближе к выходным.

Первая половина недели в большинстве областей будет не по сезону теплой, особенно в южных и западных областях. Но из-за развития арктического антициклона ближе к выходным к нам с северо-востока поступит морозный воздух. Поэтому к пятнице, 16 февраля, заметно похолодает в северных, центральных и восточных областях. Также будет сильный порывистый восточный ветер. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 12 февраля

В понедельник, 12 февраля, по всей Украине ожидается аномально теплая погода. Кое-где туманы. Днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мороси. Ветер южный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +6...+11; в южных и западных областях ночью +7...+12 градусов, днем +12...+17.

Погода в Украине 12 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 февраля

Во вторник, 13 февраля, в большинстве областей Украины пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +7...+12, на юге до +16 градусов.

Погода в Украине 13 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 февраля

В среду, 14 февраля, в западной части без существенных осадков, на остальной части страны небольшие, местами умеренные дожди, на крайнем севере с мокрым снегом. Кое-где туманы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; в восточных, Сумской областях и на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +4...+9; на юго-востоке ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15; в западных областях ночью -3...+2 градуса, днем +1...+6.

Погода в Украине 14 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 февраля

На севере левобережья слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с, в северных и восточных регионах восточной четверти, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью на юге +2...+7 градусов, на остальной части страны -3...+2. Днем в западных и южных регионах +3...+8 градусов, в северных и восточных областях 0...-5.

Погода в Украине 15 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 16 февраля

На дорогах северных, центральных и восточных регионов гололедица, снежный накат. Ветер восточный, 7-12 м/с, на востоке, в Крыму и Приазовье днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток в северных, центральных и восточных областях -5...-11 градусов, в западных и южных регионах -2...+3, на Закарпатье до +8 градусов.

Погода в Украине 16 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 февраля

В субботу, 17 февраля, в западных областях и в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег, на остальной части страны без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в северных и восточных областях -10...-15 градусов, на остальной части страны -2...-8. Днем -2...-7 градусов, в западной части и на крайнем юге -1...+4.

Погода в Украине 17 февраля/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине 18 февраля

В воскресенье, 18 февраля, в южных, центральных и западных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях -8...-13 градусов, днем -2...-7. В западных и южных областях в течение суток -3...+2 градуса.

Погода в Украине

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня назвала дату, когда в Украине ударят морозы до -15. С 15 по 20 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления. В Украину зайдет холодный арктический воздух.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает серьезная непогода. Синоптики предупредили о том, что в Украине будет сильный туман и гололедица.

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