В Украине ударят морозы до -15: синоптик назвала дату

Погода в Украине в ближайшие дни изменится - арктический воздух с севера и северо-востока принесет серьезное похолодание. На части территории ожидаются ночные морозы 10-15 градусов уже с 15 февраля. Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
Как рассказала синоптик РБК-Украина, с 15 по 20 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления, поскольку по высоте будет заходить холодный арктический воздух.
"Морозы вернутся, и на большей части Украины ночью ожидается от 1 до 7 градусов мороза, а на северо-востоке и востоке может быть до 10-15 градусов мороза", - сказала Голеня.
По ее словам, днем ожидаются морозы на северо-востоке и востоке - температура воздуха составит -1...-6 градусов. На остальной территории будет Украины около нуля.
В Киеве ожидаются небольшие морозы ночью. Днем столбики термометров покажут около нуля градусов.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни будет плюсовой днем, ночью ожидается около нуля градусов.
Погода в Украине - прогнозы
Погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены. Такой прогноз погоды на весну озвучила метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
По ее словам, февраль в Украине начался с аномально теплой погоды, но морозы еще вернутся. Похолодание ожидается уже во второй половине месяца.
Харьковский сурок-прорицатель Тимка ІІІ прогнозирует, что погода в Украине весной будет теплой, а долгожданное потепление придет рано.
Вам также может быть интересно:
- Почувствует и Европа: из-за войны Украине грозит грозная стихия - климатолог
- Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм
- Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности