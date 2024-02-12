В Украине ударят морозы до -15: синоптик назвала дату

С 15 по 20 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления. В Украину зайдет холодный арктический воздух.

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В Украину снова придут морозы / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в ближайшие дни изменится - арктический воздух с севера и северо-востока принесет серьезное похолодание. На части территории ожидаются ночные морозы 10-15 градусов уже с 15 февраля. Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как рассказала синоптик РБК-Украина, с 15 по 20 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления, поскольку по высоте будет заходить холодный арктический воздух.

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"Морозы вернутся, и на большей части Украины ночью ожидается от 1 до 7 градусов мороза, а на северо-востоке и востоке может быть до 10-15 градусов мороза", - сказала Голеня.

По ее словам, днем ожидаются морозы на северо-востоке и востоке - температура воздуха составит -1...-6 градусов. На остальной территории будет Украины около нуля.

В Киеве ожидаются небольшие морозы ночью. Днем столбики термометров покажут около нуля градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни будет плюсовой днем, ночью ожидается около нуля градусов.

Погода в Украине 13 февраля / meteo.gov.ua

Погода в Украине 14 февраля / meteo.gov.ua

Погода в Украине 15 февраля / meteo.gov.ua

Погода в Украине 16 февраля / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены. Такой прогноз погоды на весну озвучила метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, февраль в Украине начался с аномально теплой погоды, но морозы еще вернутся. Похолодание ожидается уже во второй половине месяца.

Харьковский сурок-прорицатель Тимка ІІІ прогнозирует, что погода в Украине весной будет теплой, а долгожданное потепление придет рано.

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