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Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности

Ангелина Подвысоцкая
11 февраля 2024, 19:32
Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет сильный туман и гололедица.
Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 12 февраля будет дождливой. На дорогах в этот день будет гололедица синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей из-за сильного тумана видимость будет 200-500 м. Синоптики объявили І уровень опасности. Это может привести к нарушению движения транспорта.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

видео дня
погода 12 февраля
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: ventusky

Погода 12 февраля

В Украине 12 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь. Синоптики предупреждают о гололеде и тумане. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей 6-11°; днем 7-12° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 12 февраля будет тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха повысится до +1...+5 градусов. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +7...+13 градусов.

погода 12 февраля
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: meteoprog

Погода 12 февраля в Киеве

В Киеве 12 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют в этот день существенных осадков, будет туман и гололедица. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-10 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Из-за непогоды может быть затруднено движение транспорта.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 12 февраля
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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