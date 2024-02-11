Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности

Погода в Украине 12 февраля будет дождливой. На дорогах в этот день будет гололедица синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве областей из-за сильного тумана видимость будет 200-500 м. Синоптики объявили І уровень опасности. Это может привести к нарушению движения транспорта.
На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Синоптики объявили 3 уровень опасности.
Погода 12 февраля
В Украине 12 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь. Синоптики предупреждают о гололеде и тумане. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей 6-11°; днем 7-12° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 15°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +13
По данным meteoprog, 12 февраля будет тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха повысится до +1...+5 градусов. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +7...+13 градусов.
Погода 12 февраля в Киеве
В Киеве 12 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют в этот день существенных осадков, будет туман и гололедица. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-10 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Из-за непогоды может быть затруднено движение транспорта.
"Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
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