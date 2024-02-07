Вся Украина будет 'плавать': где будет бушевать серьезная непогода

Погода в Украине 8 февраля будет влажной, синоптики прогнозируют снег и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Также в Карпатах объявили І уровень опасности из-за сильного мокрого снега.
На территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей синоптики объявили 3 уровень опасности. Там из-за сильных осадков могут сойти крупные снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.
Погода 8 февраля
В Украине 8 февраля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о гололедице. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с, также будут сильные порывы ветра.
"Температура в южной части ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; на остальной территории в течение суток 1-6° тепла, на севере страны от 2° мороза до 3° тепла (в Сумской области 0-5° мороза)", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +14
По данным meteoprog, 8 февраля будет тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха повысится до -3...+3 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+14 градусов.
Погода 8 февраля в Киеве
В Киеве 8 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
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