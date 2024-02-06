В Украину врывается штормовой ветер: синоптики предупреждают об опасности

В Украине будут сильные дожди и порывы ветра со скоростью до 25 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 7 февраля будет дождливой и снежной. В этот день синоптики прогнозируют штормовой ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с; на высокогорье Карпат - до 25-30 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: ventusky

Погода 7 февраля

В Украине 7 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о возможном налипании снега и гололедице. Ветер в этот день будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с, также будут сильные порывы ветра.

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"Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, в южной части до 16°; в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 7 февраля будет потепление. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до -3...+6 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: meteoprog

Погода 7 февраля в Киеве

В Киеве 7 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Непогода может привести к нарушению движения транспорта. Синоптики объявили І уровень опасности.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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