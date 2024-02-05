Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще продлится геомагнитны шторм

Мощность новой магнитной бури взлетела до почти шести баллов.

https://glavred.info/synoptic/magnitnaya-burya-vnezapno-usililas-skolko-eshche-prodlitsya-geomagnitny-shtorm-10539278.html Ссылка скопирована

Украину накрыла новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая магнитная буря. Ее мощность внезапно сильно выросла. Об этом сообщает meteoagent.

В Украине лишь 2 февраля закончилась очень затяжная магнитная буря, которая длилась почти 2 недели. Уже 4 февраля страну атаковал новый геомагнитный шторм. Его мощность была на уровне 4-х баллов.

Уже сегодня, 5 февраля, мощность магнитной бури внезапно выросла. Теперь ее сила составляет почти 6 балов. Ожидается, что 6 февраля сила бури уменьшится до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

видео дня

Украину накрыла новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 5 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.