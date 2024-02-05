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Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще продлится геомагнитны шторм

Ангелина Подвысоцкая
5 февраля 2024, 20:25
Мощность новой магнитной бури взлетела до почти шести баллов.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накрыла новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая магнитная буря. Ее мощность внезапно сильно выросла. Об этом сообщает meteoagent.

В Украине лишь 2 февраля закончилась очень затяжная магнитная буря, которая длилась почти 2 недели. Уже 4 февраля страну атаковал новый геомагнитный шторм. Его мощность была на уровне 4-х баллов.

Уже сегодня, 5 февраля, мощность магнитной бури внезапно выросла. Теперь ее сила составляет почти 6 балов. Ожидается, что 6 февраля сила бури уменьшится до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 5 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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