Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще продлится геомагнитны шторм

Украину накрыла новая магнитная буря. Ее мощность внезапно сильно выросла. Об этом сообщает meteoagent.
В Украине лишь 2 февраля закончилась очень затяжная магнитная буря, которая длилась почти 2 недели. Уже 4 февраля страну атаковал новый геомагнитный шторм. Его мощность была на уровне 4-х баллов.
Уже сегодня, 5 февраля, мощность магнитной бури внезапно выросла. Теперь ее сила составляет почти 6 балов. Ожидается, что 6 февраля сила бури уменьшится до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 5 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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