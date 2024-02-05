Порывы 30 м/с и сильные осадки: в Украине внезапно жестко портится погода

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 6 февраля будет местами снежной и дождливой. В этот день синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с; на территории западных и южных областей - до 25-30 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: ventusky

Погода 6 февраля

В Украине 6 февраля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с, также будут сильные порывы ветра.

"Температура в большинстве западных, южных, Винницкой в областях и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Одесской области до 17° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на востоке и северо-востоке страны 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 6 февраля будет потепление. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской и Харьковской областей. Там температура воздуха повысится до -2...+1 градуса. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: meteoprog

Погода 6 февраля в Киеве

В Киеве 6 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с, будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Непогода может привести к нарушению движения транспорта. Синоптики объявили І уровень опасности.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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