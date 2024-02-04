Бешеный ветер и сильные снегопады: в Украину врывается мощный шторм

Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. В этот день порывы ветра могут быть 25 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 5 февраля будет местами снежной и дождливой. В этот день будут очень сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели и значительных осадков могут сойти большие снежные лавины даже при низких нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра - 17-22 м/с; на территории западных и южных областей - до 25 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото: ventusky

Погода 5 февраля

В Украине 5 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер в этот день будет западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в южной части 6-11° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 5 февраля будет потепление. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до 0...+2 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото: meteoprog

Погода 5 февраля в Киеве

В Киеве 5 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, будут сильные порывы ветра - 17-22 м/с. Непогода может привести к нарушению движения транспорта. Синоптики объявили І уровень опасности.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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