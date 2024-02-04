УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Будут рекордно высокие температуры: синоптик рассказал о стремительном потеплении

Алёна Воронина
4 февраля 2024, 15:15
Украину вместе с потеплением накроют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также усилится ветер.

Погода, солнце, зима, природа
Погода в Украине – будет стремительное потепление/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 5 по 11 февраля, будет неустойчивой. По всей стране ожидается сильное, даже аномальное потепление. В южных и западных областях дневные температуры воздуха даже могут бить рекорды, особенно во второй половине недели.

Но вместе с тем почти ежедневно атмосферные фронты и циклональная деятельность будут вызывать выпадение осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. В начале недели также заметно усилится ветер западной четверти с порывами местами до 20-22 м/с. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

Погода в Украине 5 февраля

В понедельник, 5 февраля, в большинстве областей Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер западной четверти, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +3...+8; в южных областях и в Крыму ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12.

Погода в Украине 5 февраля
Погода в Украине 5 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 6 февраля

Во вторник, 6 февраля, ожидается небольшой снег, мокрый снег, в западных и южных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В северных и восточных регионах на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5. В западных и южных областях ночью +2...+7 градусов, днем +6...+11, в Одесской области +11...+16 градусов.

Погода в Украине 6 февраля
Погода в Украине 6 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 февраля

В среду, 7 февраля, ночью в центральных, северных и восточных областях, днем в северных и западных регионах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на севере левобережья -4...+1; днем +6...+11 градусов, в южной половине +11...+16.

Погода в Украине 7 февраля
Погода в Украине 7 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 февраля

В четверг, 8 февраля, в большинстве областей, кроме южной части, ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. На дорогах северной половины местами гололедица. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0...+5 градусов, в южных и восточных областях +2...+7.

Погода в Украине 8 февраля
Погода в Украине 8 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 февраля

В пятницу, 9 февраля, ночью в западных и южных областях, днем на большей части страны ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. Днем местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем в северных и восточных областях -1...+4 градуса, на остальной Украине +3...+8, в южной половине и на Прикарпатье +10...+15 градусов.

Погода в Украине 9 февраля
Погода в Украине 9 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 февраля

В субботу, 10 февраля, в северных и восточных областях небольшой снег, дождь, местами гололед. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на севере левобережья -3...+2 градуса; днем +5...+10, в западных, центральных и южных регионах +12...+17 градусов.

Погода в Украине 11 февраля

В воскресенье, 11 февраля, в Украине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14, на Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму местами +15...+20 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил о погодных "сюрпризах" на выходные. Погода удивит сильными осадками в виде снега и дождя и значительным повышением температуры воздуха с отклонениями от нормы на 5-10 градусов.

Также ранее сообщалось, что на Украину налетает мощный шторм. Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что страну накроет новая магнитная буря – будет штормить минимум три дня. В Украину ворвется новая магнитная буря сразу после той, которая затянулась почти на две недели.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра
Реклама

Главное за день

Будут рекордно высокие температуры: синоптик рассказал о стремительном потеплении

Будут рекордно высокие температуры: синоптик рассказал о стремительном потеплении

15:15 Синоптик
"Поиздевался" над врагом: Зеленский побывал на самом "нуле", встретился с воинами

"Поиздевался" над врагом: Зеленский побывал на самом "нуле", встретился с воинами

15:11 Украина
Без пакета для Украины: в Конгрессе анонсировали голосование помощи Израилю

Без пакета для Украины: в Конгрессе анонсировали голосование помощи Израилю

14:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:36

Что съесть 5 февраля, чтобы исцелиться от болезней: важные приметы дня

16:09

Гороскоп Таро с 5 по 11 февраля: карты расскажут, чего ждать на этой неделе

15:55

Война кланов в Кремле: дипломат раскрыл сценарий бунта в окружении ПутинаВидео

15:53

Макс Барских откровенно пояснил, как сумел спастись от депрессии

15:15

Будут рекордно высокие температуры: синоптик рассказал о стремительном потеплении

Гороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателейГороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателей
15:11

"Поиздевался" над врагом: Зеленский побывал на самом "нуле", встретился с воинамиВидео

14:52

"Пьяная драка была": Данилко признался, что случилось с его лицом на Нацотборе

14:47

Без пакета для Украины: в Конгрессе анонсировали голосование помощи Израилю

14:32

Ситуация в Авдеевке стала критической, судьба города решится в эти дни - Цаплиенко

Реклама
14:12

2 раза возвращали свет: атака русских на Кривой Рог была крупнейшей за год - Укрэнерго

14:07

Организаторы Нацотбора отказали Skylerr в снятии ее кандидатуры с голосования

13:56

Подгузники - сокровище для цветоводов: как их используют

13:34

Гороскоп на завтра 5 лютого: Раку - нехватка денег, Рыбам - давление на работе

13:28

В законопроекте о мобилизации кое-чего нет - ветеран войны Гудименко

13:26

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Быкам - удовольствие, Козам растраты

13:22

Достают танки 50-х годов, более новые сгорели: Дикий описал серьезные проблемы РФ с техникой

13:09

Как выглядит пояс верности: вся правда о легендарном средневековом гаджете

12:35

"Не интересно в этих пиар-гонках": участница сняла свою кандидитуру с Нацотбора

12:21

ВСУ попали в окружение россиян: один дрон спас целую группуВидео

12:20

Колесико может не только скролить: скрытая функция компьютерной мышки

Реклама
12:17

Церковный праздник 5 февраля: важные запреты в Агафьев день

12:07

У Украины заканчиваются боеприпасы, РФ воспользовалась этим и изменила тактику – Forbes

11:32

Россияне попытались прорвать границу на севере: все детали

11:31

Осадчая трогательно вспомнила, как "в положении" выходила замуж за Горбунова

11:00

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024

10:50

Работа ЧФ РФ сильно затруднена, российский флот отрезали от запасов "Калибров" – ВСУ

10:38

Социальная пенсия: кому она положена и какого она размера в 2024-м

10:35

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Тельцам - время перемен, Ракам - общение с врагами

09:53

Хитрые акции с товарами: как не попасться на уловку супермаркетов и магазинов

09:47

Навсегда останется 32: на войне погиб рекордсмен Украины и чемпион мира по пауэрлифтингуФото

09:10

Самые эффективные "санкции" - взрывные санкции от СБУ

09:03

У оккупантов серьезные проблемы на фронте: в ISW обратили внимание на интересную деталь

08:40

Суд арестовал имущество коллаборанта Царева на сотни миллионов - СБУ

07:49

"Циничный маневр": в Белом доме возмутились планом разделить помощь Украине и Израилю

06:55

Как сказать на украинском "куй железо, пока горячо": Авраменко назвал интересные соответствияВидео

06:50

Залужный пойдет в большую политику?мнение

04:50

Ванна будет блестеть без усилий: 2 экономных средства, которые уничтожат желтый налет

03:40

Собрали 120 тысяч солдат: россияне начали наступление на востоке - ВСУ

02:05

Будет ли доллар по 50: стоит ли сейчас покупать валюту – неожиданный прогноз

01:28

Дипломат объяснил суть документа о безопасности, который подписали Зеленский и Сунак

Реклама
03 февраля, суббота
23:55

"Пройдем, пофиксим": рекордное количество пользователей обвалило "Дію" - Федоров

22:56

Евровидение-2024: Украина не смогла определить фаворита - когда будет результатВидео

22:45

"Они практически готовы": генерал озвучил причину, по которой могут уволить Залужного

21:57

Сурдопереводчица "Евровидения-2024" покорила соцсети

21:43

"Гореть будет все": Свитан раскрыл неожиданный сценарий и сроки окончания войны

21:42

В оккупированном Лисичанске под обстрел попала пекарня: есть погибшие и раненые

21:29

Тина Кароль удивила внешним видом на сцене Евровидения и сорвала овацииВидео

21:07

Можно заряжать электростанцию: группа NAHABA порвала Нацотбор и жюриВидео

21:06

Эту ошибку совершают абсолютно все: что запрещено делать при температуре

20:50

Бросает на штурм новые резервы: РФ пошла в наступление на трех направлениях

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять