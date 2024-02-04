Будут рекордно высокие температуры: синоптик рассказал о стремительном потеплении

Украину вместе с потеплением накроют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также усилится ветер.

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Погода в Украине – будет стремительное потепление/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 5 по 11 февраля, будет неустойчивой. По всей стране ожидается сильное, даже аномальное потепление. В южных и западных областях дневные температуры воздуха даже могут бить рекорды, особенно во второй половине недели.

Но вместе с тем почти ежедневно атмосферные фронты и циклональная деятельность будут вызывать выпадение осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. В начале недели также заметно усилится ветер западной четверти с порывами местами до 20-22 м/с. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 5 февраля

В понедельник, 5 февраля, в большинстве областей Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер западной четверти, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +3...+8; в южных областях и в Крыму ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12.

Погода в Украине 5 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 6 февраля

Во вторник, 6 февраля, ожидается небольшой снег, мокрый снег, в западных и южных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В северных и восточных регионах на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5. В западных и южных областях ночью +2...+7 градусов, днем +6...+11, в Одесской области +11...+16 градусов.

Погода в Украине 6 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 февраля

В среду, 7 февраля, ночью в центральных, северных и восточных областях, днем в северных и западных регионах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на севере левобережья -4...+1; днем +6...+11 градусов, в южной половине +11...+16.

Погода в Украине 7 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 февраля

В четверг, 8 февраля, в большинстве областей, кроме южной части, ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. На дорогах северной половины местами гололедица. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0...+5 градусов, в южных и восточных областях +2...+7.

Погода в Украине 8 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 февраля

В пятницу, 9 февраля, ночью в западных и южных областях, днем на большей части страны ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. Днем местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем в северных и восточных областях -1...+4 градуса, на остальной Украине +3...+8, в южной половине и на Прикарпатье +10...+15 градусов.

Погода в Украине 9 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 февраля

В субботу, 10 февраля, в северных и восточных областях небольшой снег, дождь, местами гололед. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на севере левобережья -3...+2 градуса; днем +5...+10, в западных, центральных и южных регионах +12...+17 градусов.

Погода в Украине 11 февраля

В воскресенье, 11 февраля, в Украине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14, на Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму местами +15...+20 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил о погодных "сюрпризах" на выходные. Погода удивит сильными осадками в виде снега и дождя и значительным повышением температуры воздуха с отклонениями от нормы на 5-10 градусов.

Также ранее сообщалось, что на Украину налетает мощный шторм. Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что страну накроет новая магнитная буря – будет штормить минимум три дня. В Украину ворвется новая магнитная буря сразу после той, которая затянулась почти на две недели.

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