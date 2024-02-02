Бешеный снег и температура до +11: синоптик предупредил о погодных "сюрпризах" на выходные

В ближайшие 2 дня погода удивит сильными осадками в виде снега и дождя и значительным повышением температуры воздуха с отклонениями от нормы на 5-10 градусов.

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В выходные будет бешеный снег и температура до +11/unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 3 и 4 февраля, будет неустойчивой. Ожидаются снег, дождь, порывистый ветер и одновременно резкое повышение температуры воздуха.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отмечает, что в ближайшие двое суток погодные условия в нашем государстве будут определяться влиянием мощного атлантического циклона "Nadine".

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В субботу на воскресенье будут осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. А из-за поступления влажной атлантической воздушной массы на фоне западных ветров значительно повысится температура воздуха по всей стране с отклонениями от нормы на 5-10 градусов Цельсия.

Погода в Украине 3 февраля

В западных областях

В западных областях ночью ожидается снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Днем осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя. В Карпатах в течение суток снег, местами значительный. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с (за исключением Закарпатья). Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +3...+8; в Карпатах ночью -4...-9 градусов, днем 0...-5.

В северных областях

В северных областях ночью пройдет небольшой снег, утром и днем умеренные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +1...+6.

В центральных областях

В центральных областях ночью без существенных осадков, утром и днем снег, мокрый снег, с переходом во второй половине дня в дождь, и морось. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +1...+6.

На юге Украины

В южных областях ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +3...+8.

В восточных областях

В восточной части ночью без существенных осадков, днем снег, мокрый снег, местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -1...+4.

Погода в Украине 3 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 февраля

В западных областях

В западных областях в течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами с ледяной крупой. В Карпатах снег, мокрый снег, метель. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами усиление до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +5...+10. В Карпатах ночью -1...-6 градусов, днем -4...+1.

В северных областях

В северных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +2...+7.

В центральных областях

В центральных областях временами ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +3...+8.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +6...+11.

В восточных областях

В восточных областях ночью ожидается умеренный дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+7.

Погода в Украине 4 февраля/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды. После небольшого потепления и малого количества осадков в Украину придут дожди со снегом. Вместе с осадками также налетит сильный ветер.

Также ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он отметил, что может прийти "жара" в +20 градусов. Месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин, предупредил синоптик.

Напомним, также ранее стало известно, когда ворвется сильное потепление. Погода в Украине весной будет теплой, а долгожданное потепление придет рано. Такой прогноз сделал харьковский сурок-предсказатель Тимка ІІІ.

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