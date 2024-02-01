УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Только единицы найдут ошибку за 8 секунд: загадка для тех, у кого орлиное зрение

Алёна Воронина
1 февраля 2024, 23:33
Ошибку на рисунке смогут заметить только очень сообразительные люди, ведь множество деталей будет отвлекать от правильного ответа.
Загадка, лупа
Нужно найти ошибку на картинке за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии являются отличным способом расшевелить мозг и улучшить свои навыки решения логических задач. Такие загадки помогают улучшить концентрацию внимания и сосредоточенность, а также обострить наблюдательность.

Следующая загадка может запутать кого угодно, ведь нужно будет отыскать ошибку на картинке, где изображено празднование дня рождения ребенка, пишет jagranjosh.

Лишь единицам удастся всего за 8 секунд ответить на вопрос, что не так на этом рисунке. На первый взгляд может казаться, что никакой ошибки там нет, но это именно тот случай, когда не стоит верить своему первому впечатлению.

видео дня

Если внимательно присмотреться к картинке, то становится понятно, что одна ошибка там всё-таки есть. Она не такая очевидная, поэтому придется потратить на ее поиски некоторое время. Но даже если вам не удается отыскать ее за 8 секунд, не стоит опускать руки – просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Загадка
Нужно найти ошибку на картинке за 8 секунд/ jagranjosh

Попробуйте максимально сконцентрироваться на задании и не отвлекаться ни на что другое, чтобы быстрее разгадать загадку.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Ошибка заключается в том, что на торте есть 6 свечей, а на воздушных шариках изображена цифра 7, поэтому непонятно, сколько именно лет исполнилось имениннику.

Загадка
На торте 6 свечей, а на шариках изображена цифра 7/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 6 секунд найти ошибку на картинке. На рисунке изображена девочка, которая гуляет в парке со своей собакой. Но что-то на этой картинке не так. Сможете ли вы угадать, что именно?

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти краба среди роз за 8 секунд. Не каждому удастся отыскать животное, которое очень хорошо спрятано в тайном тайнике.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

22:12 Украина
Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

21:38 Украина
"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

20:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:31

Тайны советского ремонта: почему в СССР обои клеили на газеты

01 февраля, четверг
23:33

Только единицы найдут ошибку за 8 секунд: загадка для тех, у кого орлиное зрение

23:24

Как будет работать е-реестр и кабинет призывника: Минобороны и ТЦК раскрыли детали

22:48

"Проломленный череп и выплыл глаз": пограничник на себе вынес своего командира

22:45

Как сказать на украинском "изощряться": языковед озвучил неожиданный ответВидео

Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – АйзенбергПроблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – Айзенберг
22:32

"Сюда придет КНДР, вы этого хотите?": нардеп эмоционально высказался о мобилизацииВидео

22:12

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

21:38

Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

21:29

Кейт Миддлтон "работает лежа" и "уже планирует встречи": как восстанавливается принцесса

Реклама
21:15

Не приводить свою бабу: блогер рассказал об условиях Остапчука на корпоративах

20:54

Мужчина бегал с холодильником по улице, остановила полиция: что он сказал

20:52

Почему ВСУ бьют по Бельбеку: эксперт объяснил намерения военных

20:45

"Это - самое ошибочное решение": военный признался, почему не стоит ждать демобилизации

20:35

Дочь Стоцкой все больше становится похожей на Киркорова

20:31

"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

20:06

"Грустная и травмированная": Дорофеева в слезах решилась на откровенность

20:03

"Режим зашатался": 91% россиян больше не испытывают гордости за Путина

20:02

Украинский артист заявил, что музыканты должны освобождаться от службы в ВСУ

19:51

ЕС не поддержал просьбу Зеленского: Украина останется без дополнительной помощи

19:35

Откупиться от ВСУ смогут не все: в Раде объяснили модель "брони" от армииВидео

Реклама
19:16

Ветер со скоростью 30 м/с: Украину накрывает непогода после внезапного потепления

19:12

99% об этом не знают: для чего хитрые хозяйки надевают пакет на веникВидео

19:10

Следующим рекордным месяцем по налётам Shahed-131/136 может стать маймнение

19:01

Как сохранить тепло в ботинках: мужчина показал трюк с пачкой от сока

19:00

Флот РФ уменьшается: эксперт оценил последствия уничтожения катера "Ивановец"

18:43

На фоне новостей о 50 миллиардах евро для Украины Орбан вдруг завыл "о победе"

18:23

Пойдут на помощь Украине: в ЕС приняли решение по замороженным активам РФ

18:20

"Врежут" 4 мощных шторма: календарь магнитных бурь на февраль

18:19

Сколько надо обниматься: врач рассказал, как объятия влияют на самочувствие

18:00

В феврале можно остаться без штанов: астролог назвал самые опасные дниВидео

17:55

Как распознать испорченный йогурт: 4 признака, что продукт непригоден к употреблению

17:36

1+1 Украина покажет авантюрную мелодраму "Никто не идеален" с Артуром Логаем в главной роли

17:31

Почему котам нельзя сладкое: 5 серьезных проблем, к которым это может привести

17:29

"Залужного увольняют?": что известно о слухах и есть ли кандидаты на Главнокомандующего

17:23

Гороскоп на февраль 2024: что принесет Близнецам последний месяц зимыВидео

17:08

Нацелились на 3 города: россияне начали наступление на нескольких участках фронта

17:08

Россияне огромным штурмом пошли на Крынки: ВСУ держат плацдарм сверхвысокой ценой - Хлань

17:00

"В конце концов, это было тяжело": Билозир назвала причину развода с Недзельским

16:59

Китай предупредил об ухудшении отношений с Украиной: в Reuters назвали угрозы

16:52

"Будет много правок": в Раде рассказали, когда примут законопроект о мобилизации

Реклама
16:45

Без кипятка и микроволновки: как за 10 минут разморозить мясо

16:32

Только люди с самым высоким IQ смогут найти морковь: иллюзия для самых внимательных

16:25

Венгрия не сможет наложить вето в выделении финансовой помощи Украине: детали

16:22

От 3 до 12 лет за выезд за границу: нардепы предлагают жесткое наказание для уклонистов

16:19

Гороскоп на февраль 2024: Раки начнут зарабатывать большие деньгиВидео

16:16

"Нарешті я вдома": освобожденный из плена мужчина написал очень трогательный стихФото

16:02

Он успел дать сыну имя: военные на Волыни встретили из роддома жену погибшего побратима

15:46

Как Арестович сбежал из Украины: в ГУР отреагировали на информацию СМИ

15:45

Потеряете счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 2 февраля

15:25

Армия Украины успешно уничтожила на Херсонщине пункты врага

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять