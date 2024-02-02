Можно ли есть на ночь, если хотите похудеть: тренер разбила вдребезги популярный миф

Большинство из нас понимает и придерживается этого правила не так, как должно быть на самом деле. Анита Луценко объяснила, в чем ошибка.

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Можно ли есть на ночь, если хотите похудеть/ коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

Наверняка нет людей, которые хотя бы раз не слышали тезис о том, что якобы есть поздно вечером или на ночь очень вредно, особенно для тех, кто пытается похудеть. Но это правило на самом деле стоит понимать немного по-другому.

Фитнес-тренер Анита Луценко объяснила в видео, какую ошибку совершает большинство из нас, придерживаясь этого правила. Она ответила на вопрос, можно ли есть вечером или на ночь, и при этом не набирать лишний вес.

"Можно ли есть вечером и не поправляться? Да. Потому что в нашем организме без остановки идут все процессы. Когда вы что-то съели, не в этот же момент это оказывается у вас на боках. Идут процессы переваривания. Углеводы начинают перевариваться еще во рту, потом в желудке начинают перевариваться жиры, потом белок. Потом всё маленькими порциями проталкивается дальше, потом всасывается. То есть это не такой супер быстрый процесс, а медленный. Поэтому он у нас происходит почти всё время", – отметила Анита Луценко.

Конечно, употребление пищи поздно вечером может быть не очень полезным, если неправильно подобрать блюда или продукты. Например, если вы вечером наедитесь красного мяса и еще и вместе с бобовыми, которые "в компании" очень долго перевариваются и очень долго дают ощущение сытости, то вы будете всю ночь просыпаться, вам будут сниться кошмары, в конце концов вы не выспитесь. А когда мы не высыпаемся, то мы на следующий день начинаем есть все подряд – и калорийное, и булки, и сладкое, и так далее.

"И вот тут как раз вопрос. Вопрос не в том, что вы съели именно вечером, а вопрос в том, сколько вы съели за день. Если вы утром ели торт, на обед ели бургер, а на ужин съели зеленый салат с яблочком, то это значит, что вы не будете набирать вес", – сказала тренер.

Она объяснила, что у каждого из нас организм теряет определенное количество энергии для того, чтобы существовать – дышать, двигаться и тому подобное. У каждого это количество свое. Если вы едите больше – вы поправляетесь. И не важно, вы это будете есть утром или ночью, вы будете есть 10 раз в день или один раз в день, но при этом съедать пачку майонеза и выпивать залпом бутылку масла. То есть важно, сколько калорий за день вы употребили.

"Поэтому мораль такова: если вы едите мало калорий за день, то будете худеть, даже если вечером эти все калории съедите, а если вы будете есть много калорий от необходимых вашему организму, то вы будете набирать вес", – объснила тренер.

Именно поэтому не стоит думать о том, можно или нельзя есть вечером. Просто нужно есть не прямо на ночь перед сном, и не стоит есть вечером что-то очень тяжелое.

"Однако в то же время не забывайте, что если у вас такая манера есть только белок и овощи, но при этом вы не можете заснуть и у вас такой тремор немного, то дайте себе немного углеводов – это может помочь вам классно спокойно заснуть. Потому что углеводы нас успокаивают, они такие мягкие, тепленькие. Попробуйте так. Но не надо заливать это соусами, жиром и так далее. И не надо съедать целую тарелку макарон – немного, с кулачок, и сверху помидорчики или томатную пасту", – добавила Анита Луценко.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко, можно ли есть вечером, если хотите похудеть:

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