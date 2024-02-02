УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Можно ли есть на ночь, если хотите похудеть: тренер разбила вдребезги популярный миф

Алёна Воронина
2 февраля 2024, 05:05
Большинство из нас понимает и придерживается этого правила не так, как должно быть на самом деле. Анита Луценко объяснила, в чем ошибка.
Анита Луценко, девушка, еда
Можно ли есть на ночь, если хотите похудеть/ коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

Наверняка нет людей, которые хотя бы раз не слышали тезис о том, что якобы есть поздно вечером или на ночь очень вредно, особенно для тех, кто пытается похудеть. Но это правило на самом деле стоит понимать немного по-другому.

Фитнес-тренер Анита Луценко объяснила в видео, какую ошибку совершает большинство из нас, придерживаясь этого правила. Она ответила на вопрос, можно ли есть вечером или на ночь, и при этом не набирать лишний вес.

"Можно ли есть вечером и не поправляться? Да. Потому что в нашем организме без остановки идут все процессы. Когда вы что-то съели, не в этот же момент это оказывается у вас на боках. Идут процессы переваривания. Углеводы начинают перевариваться еще во рту, потом в желудке начинают перевариваться жиры, потом белок. Потом всё маленькими порциями проталкивается дальше, потом всасывается. То есть это не такой супер быстрый процесс, а медленный. Поэтому он у нас происходит почти всё время", – отметила Анита Луценко.

Конечно, употребление пищи поздно вечером может быть не очень полезным, если неправильно подобрать блюда или продукты. Например, если вы вечером наедитесь красного мяса и еще и вместе с бобовыми, которые "в компании" очень долго перевариваются и очень долго дают ощущение сытости, то вы будете всю ночь просыпаться, вам будут сниться кошмары, в конце концов вы не выспитесь. А когда мы не высыпаемся, то мы на следующий день начинаем есть все подряд – и калорийное, и булки, и сладкое, и так далее.

"И вот тут как раз вопрос. Вопрос не в том, что вы съели именно вечером, а вопрос в том, сколько вы съели за день. Если вы утром ели торт, на обед ели бургер, а на ужин съели зеленый салат с яблочком, то это значит, что вы не будете набирать вес", – сказала тренер.

Она объяснила, что у каждого из нас организм теряет определенное количество энергии для того, чтобы существовать – дышать, двигаться и тому подобное. У каждого это количество свое. Если вы едите больше – вы поправляетесь. И не важно, вы это будете есть утром или ночью, вы будете есть 10 раз в день или один раз в день, но при этом съедать пачку майонеза и выпивать залпом бутылку масла. То есть важно, сколько калорий за день вы употребили.

"Поэтому мораль такова: если вы едите мало калорий за день, то будете худеть, даже если вечером эти все калории съедите, а если вы будете есть много калорий от необходимых вашему организму, то вы будете набирать вес", – объснила тренер.

Именно поэтому не стоит думать о том, можно или нельзя есть вечером. Просто нужно есть не прямо на ночь перед сном, и не стоит есть вечером что-то очень тяжелое.

"Однако в то же время не забывайте, что если у вас такая манера есть только белок и овощи, но при этом вы не можете заснуть и у вас такой тремор немного, то дайте себе немного углеводов – это может помочь вам классно спокойно заснуть. Потому что углеводы нас успокаивают, они такие мягкие, тепленькие. Попробуйте так. Но не надо заливать это соусами, жиром и так далее. И не надо съедать целую тарелку макарон – немного, с кулачок, и сверху помидорчики или томатную пасту", – добавила Анита Луценко.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко, можно ли есть вечером, если хотите похудеть:

Ранее Анита Луценко показала идеальную тренировку на все тело – 6 лучших упражнений для похудения. Такая тренировка на всё тело займет всего 12 минут, а результат вас приятно удивит.

Также ранее тренер показала, как быстро сжечь жир на животе. На такую "горячую" тренировку понадобится всего 5 минут в день, а результат не заставит долго себя ждать. Такую зарядку нужно делать трижды в неделю.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лишний вес похудение правильное питание Анита Луценко интересные новости
Реклама

Главное за день

Потопили гордость российского флота: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля РФ

Потопили гордость российского флота: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля РФ

03:10 Украина
Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

22:12 Украина
Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

21:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:10

Кто стоит за Орбаном и его геополитикой?

05:05

Можно ли есть на ночь, если хотите похудеть: тренер разбила вдребезги популярный мифВидео

04:46

Тюльпаны не завянут: как продлить жизнь цветов в вазе до 2 недель

04:23

Будет больше стресса, чем удовольствия: когда в феврале нельзя отправляться в путь

03:35

Удар по Бельбеку: СМИ раскрыли, какими ракетами атаковали и куда целились ВСУ

Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – АйзенбергПроблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – Айзенберг
03:10

Потопили гордость российского флота: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля РФ

02:40

Уменьшат риск инсульта и рака: врач назвал полезные консервированные продукты

02:05

"Имеют право его назвать негодяем": Кондратюк раскрыл свое отношение к Владу Яме

01:31

Тайны советского ремонта: почему в СССР обои клеили на газеты

Реклама
01 февраля, четверг
23:33

Только единицы найдут ошибку за 8 секунд: загадка для тех, у кого орлиное зрение

23:24

Как будет работать е-реестр и кабинет призывника: Минобороны и ТЦК раскрыли детали

22:48

"Проломленный череп и выплыл глаз": пограничник на себе вынес своего командира

22:45

Как сказать на украинском "изощряться": языковед озвучил неожиданный ответВидео

22:32

"Сюда придет КНДР, вы этого хотите?": нардеп эмоционально высказался о мобилизацииВидео

22:12

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

21:38

Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

21:29

Кейт Миддлтон "работает лежа" и "уже планирует встречи": как восстанавливается принцесса

21:15

Не приводить свою бабу: блогер рассказал об условиях Остапчука на корпоративах

20:54

Мужчина бегал с холодильником по улице, остановила полиция: что он сказал

20:52

Почему ВСУ бьют по Бельбеку: эксперт объяснил намерения военных

Реклама
20:45

"Это - самое ошибочное решение": военный признался, почему не стоит ждать демобилизации

20:35

Дочь Стоцкой все больше становится похожей на Киркорова

20:31

"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

20:06

"Грустная и травмированная": Дорофеева в слезах решилась на откровенность

20:03

"Режим зашатался": 91% россиян больше не испытывают гордости за Путина

20:02

Украинский артист заявил, что музыканты должны освобождаться от службы в ВСУ

19:51

ЕС не поддержал просьбу Зеленского: Украина останется без дополнительной помощи

19:35

Откупиться от ВСУ смогут не все: в Раде объяснили модель "брони" от армииВидео

19:16

Ветер со скоростью 30 м/с: Украину накрывает непогода после внезапного потепления

19:12

99% об этом не знают: для чего хитрые хозяйки надевают пакет на веникВидео

19:10

Следующим рекордным месяцем по налётам Shahed-131/136 может стать маймнение

19:01

Как сохранить тепло в ботинках: мужчина показал трюк с пачкой от сока

19:00

Флот РФ уменьшается: эксперт оценил последствия уничтожения катера "Ивановец"

18:43

На фоне новостей о 50 миллиардах евро для Украины Орбан вдруг завыл "о победе"

18:23

Пойдут на помощь Украине: в ЕС приняли решение по замороженным активам РФ

18:20

"Врежут" 4 мощных шторма: календарь магнитных бурь на февраль

18:19

Сколько надо обниматься: врач рассказал, как объятия влияют на самочувствие

18:00

В феврале можно остаться без штанов: астролог назвал самые опасные дниВидео

17:55

Как распознать испорченный йогурт: 4 признака, что продукт непригоден к употреблению

17:36

1+1 Украина покажет авантюрную мелодраму "Никто не идеален" с Артуром Логаем в главной роли

Реклама
17:31

Почему котам нельзя сладкое: 5 серьезных проблем, к которым это может привести

17:29

"Залужного увольняют?": что известно о слухах и есть ли кандидаты на Главнокомандующего

17:23

Гороскоп на февраль 2024: что принесет Близнецам последний месяц зимыВидео

17:08

Нацелились на 3 города: россияне начали наступление на нескольких участках фронта

17:08

Россияне огромным штурмом пошли на Крынки: ВСУ держат плацдарм сверхвысокой ценой - Хлань

17:00

"В конце концов, это было тяжело": Билозир назвала причину развода с Недзельским

16:59

Китай предупредил об ухудшении отношений с Украиной: в Reuters назвали угрозы

16:52

"Будет много правок": в Раде рассказали, когда примут законопроект о мобилизации

16:45

Без кипятка и микроволновки: как за 10 минут разморозить мясо

16:32

Только люди с самым высоким IQ смогут найти морковь: иллюзия для самых внимательных

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять