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Почему котам нельзя сладкое: 5 серьезных проблем, к которым это может привести

Алёна Воронина
1 февраля 2024, 17:31
Котикам нельзя давать сладкую пищу, ведь это может привести к очень серьезным последствиям.
Кот, торт, сладости
Почему котам нельзя сладкое/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Для любимого домашнего котика всегда хочется давать только самое лучшее и радовать его какими-то вкусностями. Но никто из нас не застрахован от ошибок, поэтому могут возникать случаи, когда в качестве лакомства животное получает сладости, которые являются очень вредными для домашнего любимца.

Не всем хозяевам известно, почему котам нельзя сладкое. Но если у вас дома живет котик или несколько котиков, то стоит быть ознакомленными в этом вопросе.

В первую очередь стоит знать, что коты по своей природе являются хищниками – пусть даже такими маленькими, пушистыми и милыми. В основе рациона этих домашних любимцев – белки, которые они получают преимущественно из мяса, и жиры. Изредка котик может потреблять растительную пищу, например, траву, но он это делает для очистки желудка и кишечника.

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Также стоит помнить, что коты не распознают сладкого вкуса – для них такого вкуса не существует, потому что они не имеют рецептора, который дает реакцию на сладости.

Конечно, может возникнуть вопрос, почему кошки любят сладкое, если они не чувствуют такого вкуса. Скорее всего котик реагирует на другие привлекающие факторы – например, не отказывается от сгущенного молока или мороженого, потому что ему нравится запах или консистенция этих продуктов, или он чувствует наличие в них молочных белков и жиров.

Но употребление котом сладостей может привести к серьезным последствиям. Если давать котику сладкую пищу, то у него со временем может возникнуть ряд проблем со здоровьем.

1. Ожирение

Большое количество легких углеводов, которые кот получает вместе со сладкой пищей, нарушает обменные процессы в организме. Как следствие – пища плохо усваивается, и это может привести к ожирению. При этом жир может откладываться даже на внутренних органах, из-за чего они начинают плохо работать.

2. Сахарный диабет

Если регулярно давать котику сладкое, то поджелудочная железа животного будет перегружена. Из-за этого со временем может развиться воспаление в этом органе, начнется процесс разрушения тканей. Это всё приведет к осложнению в процессе выработки инсулина, и как следствие может развиться сахарный диабет.

3. Слепота

Такая болезнь может развиться у кота, если в его крови постоянно будет повышенный уровень сахара. Также она может появиться как следствие диабета.

4. Мочекаменная болезнь

Эта болезнь может появиться из-за того, что вследствие употребления сладкой пищи почки будут страдать от перегрузки.

5. Отравление

Отравление может возникнуть, если дать котику шоколад. Такой продукт является чрезвычайно вредным и даже опасным для кошек. В составе шоколада содержится алкалоид теобромин. Если такое вещество попадает в организм домашнего питомца в небольших количествах, то оно может вызвать скачок артериального давления, сильное возбуждение и увеличение частоты пульса. Но если это вещество попадет в организм кота в больших количествах, то это может иметь даже летальный исход.

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