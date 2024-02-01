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Как хранить деньги, чтобы не испортились: 3 "золотых" правила, которые должен знать каждый

Алёна Воронина
1 февраля 2024, 14:10
Если неправильно хранить наличные дома, купюры могут так испортиться, что пользоваться ими будет невозможно. Чтобы не потерять деньги, стоит знать ряд правил.
Деньги, девушка
Как хранить деньги, чтобы не испортились/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Если вы привыкли часть своих средств хранить дома наличными, то стоит позаботиться о создании для них специальных условий, при которых купюры не будут портиться и не потеряют своей пригодности. Если хранить эти средства неправильно, то есть риск потерять, ведь они могут испортиться.

Например, хранение купюр во влажном месте может привести к тому, что со временем на них может появиться плесень, а вот от длительного пребывания под солнечными лучами они могут просто "выгореть" и стать непригодными для использования. Но это не единственные негативные факторы, которые влияют на хранение наличных.

Конечно, не всегда может получиться создать у себя дома условия, подобные условиям хранения наличных денег в банках. Но если придерживаться ряда важных правил, то точно можно свести к минимуму все риски потерять свои средства из-за неправильного хранения.

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1. Защищать от сильного нагревания и света

Главной задачей при хранении купюр является защита их от солнечного и искусственного освещения и сильного нагрева. Поэтому тайник для наличных не должен быть там, куда есть прямой доступ солнечных лучей или освещения комнаты, а также точно не должен располагаться рядом с нагревательными приборами. Воздействие тепла и света может разрушить поверхностный слой банкнот. От тепла купюры могут пересохнуть, а от света – "выгореть".

2. Беречь от влаги

Влага – это еще один серьезный фактор, который может очень быстро испортить купюры. Если тайник наличности расположен в месте с повышенной влажностью, то купюры могут стать непригодными для использования, ведь влага разрушает структуру банкнотной бумаги.

3. Не класть купюры в книги

Если длительное время хранить купюры, положив их между страницами книги или газеты, то полиграфическая краска через определенный промежуток времени может отразиться на деньгах.

Итак, идеальным для хранения купюр является темное место, подальше от источников света и тепла и с комфортным уровнем влаги. Наличные желательно хранить в специальных вакуумных упаковках, которые защитят купюры от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов. Подойдут для хранения также пластиковые контейнеры или стеклянные банки с крышкой.

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