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Загадка для самых сообразительных: нужно за 6 секунд найти ошибку на картинке

Алёна Воронина
29 января 2024, 17:32
На рисунке изображена девочка, которая гуляет в парке со своей собакой. Но что-то на этой картинке не так. Сможете ли вы угадать, что именно?

Загадка, девушка.
Надо найти ошибку на картинке за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: Bright Side, unsplash.com

Головоломки проверяют наше критическое мышление и умение решать различные логические задачи. Но такие загадки помогут не только проверить уровень сообразительности, а улучшить свою внимательность и навыки концентрации.

Следующая загадка является достаточно сложной, ведь нужно отгадать, что не так на картинке, пишет jagranjosh.

видео дня

При этом на разгадывание загадки есть всего 6 секунд, поэтому придется спешить. Нужно будет максимально сконцентрироваться на задании, чтобы очень быстро найти ошибку.

На картинке мы видим девочку, которая гуляет в парке со своим песиком. На улице идет дождь, но девочка не испугалась его, и всё равно вышла на прогулку со своим хвостатым другом. На рисунке изображена осенняя пора, поэтому на деревьях почти не осталось листьев, зато опавшие листья лежат под ногами.

На первый взгляд трудно понять, что именно не так на картинке. Сначала может казаться, будто никакой ошибки там нет. Но не доверяйте этому первому впечатлению. Сосредоточьтесь на задании и продолжайте поиски.

Загадка
Надо найти ошибку на картинке за 6 секунд/ Bright Side

А когда найдете правильный ответ, не забудьте поделиться этой загадкой со своими родными и друзьями – вдруг они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Ошибка на рисунке заключается в том, что на дереве видно черепаху, которая физически не могла бы сама там оказаться.

Загадка
Ошибка в том, что на дереве сидит черепаха/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти число 7525 за 8 секунд. Готовы ли вы испытать свою внимательность и отыскать нужное число?

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только единицы за 8 секунд угадают, что не так на картинке. Ошибку на рисунке будет очень непросто отыскать, даже если у вас зрение, как у орла.

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Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
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