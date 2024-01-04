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"Горячая" зарядка для похудения: тренер показала, как быстро сжечь жир на животе

Алёна Воронина
4 января 2024, 04:10
На такую тренировку понадобится всего 5 минут в день, а результат не заставит долго себя ждать. Такую зарядку нужно делать трижды в неделю.
Анита Луценко, зарядка
Тренер Анита Луценко показала, как быстро сжечь жир на животе/ коллаж: Главред, фото: скрин

Если вы ищете способ, как избавиться от жира на животе, не тратя на это очень много времени каждый день, то такая зарядка точно вам подойдет. Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений, на выполнение которого потребуется всего 5 минут.

Тренер отмечает, что для получения хорошего результата можно делать эти упражнения трижды в неделю. Таким образом можно убрать жир на животе и боках и хорошо накачать пресс.

Эта зарядка дает хороший эффект, потому что она выполняется с дополнительной нагрузкой. Нужно будет взять какой-то предмет, который весит несколько килограммов. Это может быть гантель – с ней выполнять упражнения будет удобнее всего. Но при этом можно использовать и подручные предметы, которые есть у вас дома. Например, тренер использовала в качестве дополнительной нагрузки тыкву весом 5 килограммов.

Также для этой тренировки нужен коврик, ведь некоторые упражнения надо выполнять, лежа на полу.

"Это не китайская тренировка, мой комплекс намного лучше. 100% будет результат", – отметила тренер в описании к опубликованному видео тренировки.

Также она добавила, что залогом похудения являются два элемента: правильное питание и спорт. При этом важнейшим элементом является правильное питание (но Анита Луценко подчеркивает, что не стоит прибегать к изнурительным диетам). А вот заниматься спортом нужно для того, чтобы придать своему телу красивый вид.

"Теперь поговорим о животе. Пресс дома – шлифует ваш результат, которого вы достигли за счет правильного питания. Если хотите сделать тонкую талию, без фартука и боков, подключайте всё сразу – спорт и сбалансированное меню. Не нужно сидеть на диете, тем более строгой, это приводит к пищевым срывам. Идем к результату без страданий и надрывов. Всем, кто регулярно занимается моими тренировками, я гарантирую положительный результат. Когда лучше качать пресс: в любое время, главное – не на полный желудок", – отметила тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала зарядку для шеи на 8 минут. Она отметила, что это лучший комплекс упражнений при боли в шее. Такую гимнастику для шеи можно выполнять, если беспокоит шейный остеохондроз, боли и спазмы шеи, головные боли.

Также ранее Анита Луценко показала, эффективные упражнения на пресс на 5 минут. Чтобы избавиться от лишнего жира на животе и накачать пресс, достаточно всего 5 минут в день. Тренер показала эффективные упражнения.

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