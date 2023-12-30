Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

Не каждому удастся быстро заметить, где на рисунке есть скрытые лица.

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Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Регулярное разгадывание оптических иллюзий и различных загадок является отличной тренировкой для мозга. Таким образом можно обострить свою внимательность к деталям и улучшить навыки разгадывания логических задач.

Следующая загадка позволит весело провести время и в то же время устроить хорошую тренировку для мозга. Задание состоит в том, что нужно отыскать три скрытых лица на картинке, пишет jagranjosh.

При этом загадку нужно разгадать всего за 10 секунд, что еще больше усложняет поиск правильного ответа.

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На картинке мы видим парня и девушку, которые пришли в живописное место на пикник. Они сидят на одеяле, постеленном на траве, и держат в руках стаканы с напитками. А позади них виднеется парень, играющий с двумя собаками.

На первый взгляд можно и не заметить ничего удивительного на рисунке. Кажется, что изображенный на картинке сюжет довольно обыденный, и что ничего скрытого там нет. Но не верьте своему первому впечатлению, ведь на самом деле на картинке есть одна тайна – там спрятаны три лица, отыскать которые будет непросто.

Попробуйте мысленно поделить картинку на части и внимательно рассмотреть каждую из этих частей по очереди. Такой метод поможет быстрее обнаружить то, что трудно заметить с первого взгляда.

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд/ Brightside

Старайтесь не упускать из виду ни одной детали, ведь даже какая-то неприметная вещь может подтолкнуть вас к разгадке.

Если вы хотите отыскать ответ самостоятельно, тогда пока не пролистывайте страницу вниз, ведь внизу мы оставили правильный ответ.

Заметить скрытые лица будет непросто/ Brightside

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 3 ошибки на картинке. Заметить три ошибки на рисунке офиса смогут не все. При этом не стоит забывать об ограничении во времени – загадку придется разгадывать максимально быстро.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти енота за 9 секунд. Не всем удастся заметить, где же спрятался хитрый енот. Сможете ли вы справиться за такой короткий отрезок времени?

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