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Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

Алёна Воронина
30 декабря 2023, 02:30
Не каждому удастся быстро заметить, где на рисунке есть скрытые лица.
Оптическая иллюстрация, девушка
Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Регулярное разгадывание оптических иллюзий и различных загадок является отличной тренировкой для мозга. Таким образом можно обострить свою внимательность к деталям и улучшить навыки разгадывания логических задач.

Следующая загадка позволит весело провести время и в то же время устроить хорошую тренировку для мозга. Задание состоит в том, что нужно отыскать три скрытых лица на картинке, пишет jagranjosh.

При этом загадку нужно разгадать всего за 10 секунд, что еще больше усложняет поиск правильного ответа.

видео дня

На картинке мы видим парня и девушку, которые пришли в живописное место на пикник. Они сидят на одеяле, постеленном на траве, и держат в руках стаканы с напитками. А позади них виднеется парень, играющий с двумя собаками.

На первый взгляд можно и не заметить ничего удивительного на рисунке. Кажется, что изображенный на картинке сюжет довольно обыденный, и что ничего скрытого там нет. Но не верьте своему первому впечатлению, ведь на самом деле на картинке есть одна тайна – там спрятаны три лица, отыскать которые будет непросто.

Попробуйте мысленно поделить картинку на части и внимательно рассмотреть каждую из этих частей по очереди. Такой метод поможет быстрее обнаружить то, что трудно заметить с первого взгляда.

Оптическая иллюзия
Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд/ Brightside

Старайтесь не упускать из виду ни одной детали, ведь даже какая-то неприметная вещь может подтолкнуть вас к разгадке.

Если вы хотите отыскать ответ самостоятельно, тогда пока не пролистывайте страницу вниз, ведь внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Заметить скрытые лица будет непросто/ Brightside

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 3 ошибки на картинке. Заметить три ошибки на рисунке офиса смогут не все. При этом не стоит забывать об ограничении во времени – загадку придется разгадывать максимально быстро.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти енота за 9 секунд. Не всем удастся заметить, где же спрятался хитрый енот. Сможете ли вы справиться за такой короткий отрезок времени?

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