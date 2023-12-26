Только люди с "орлиным зрением" найдут енота за 9 секунд: сложная оптическая иллюзия

Оптические иллюзии и головоломки помогают тренировать свою внимательность и наблюдательность. Если разгадывать такие загадки регулярно, то уже очень быстро можно заметить, насколько легко это начинает вам удаваться.
Следующая загадка будет под силу не всем – нужно будет отыскать, где на картинке спрятался хитрый енот. Животное нашло очень хороший тайник, пишет jagranjosh.
Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 9 секунд. Не каждому удастся справиться с такой загадкой столь быстро. Если вы готовы проверить свою внимательность и бросить вызов времени – тогда вперед.
На картинке изображен продуктовый рынок, куда пришли многие люди для покупки продуктов. Мы видим, как папа с двумя сыновьями уходит с рынка, купив все необходимое; мама разговаривает со своей дочерью, которая также хочет что-то купить и говорит об этом своей маме; бабушка выбирает овощи у прилавка; дедушка с интересом рассматривает красный перец, который держит в руке.
Но где-то на картинке спрятался хитрый енот. С первого взгляда кажется, что никакого енота на рисунке нет. Однако это обманчивое впечатление. Животное просто так хорошо спряталось, что заметить его смогут лишь самые внимательные люди.
Попробуйте максимально сосредоточиться на задании и выполнить его так быстро, как вам только удастся.
И если вы хотите разгадать загадку самостоятельно, то не пролистывайте страницу вниз, ведь там мы оставили правильный ответ.
Сначала попробуйте сами найти енота, а затем посмотрите на картинку внизу, чтобы проверить свой ответ.
Енот спрятался за прилавком с продуктами.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти двух кроликов за 4 секунды. Не каждый сможет заметить, где спрятались два кролики.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кота за 9 секунд. На первый взгляд кажется, будто никакого кота на картинке нет. Но это именно тот случай, когда не стоит верить своим глазам.
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