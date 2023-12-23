Только люди с "орлиным зрением" найдут кота за 9 секунд: загадка для самых сообразительных

На первый взгляд кажется, будто никакого кота на картинке нет. Но это именно тот случай, когда не стоит верить своим глазам.

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Нужно найти кота на загадочной картинке за 9 секунд/ коллаж: Главред. фото: 99 Puzzle, unsplash.com

Если вы регулярно решаете оптические иллюзии и головоломки, то следующая загадка может и не казаться вам такой уж и сложной. Но если вы в этом деле новичок – тогда приготовьтесь к настоящим испытаниям. Вам придется применить всю свою смекалку и нестандартное мышление, чтобы выполнить это задание.

На картинке нужно за 9 секунд отыскать кота, который очень хорошо спрятался, пишет jagranjosh. Мы видим на рисунке женщину, которая держит в руках метлу и, очевидно, собралась убирать. На то, что в планах женщины именно уборка, также указывает ведро, которое стоит рядом. Но на самом деле на картинке женщина не сама – где-то там также спрятался хитрый котик, заметить которого практически нереально.

На первый взгляд будет казаться, будто бы никакого кота на рисунке нет. Но это именно тот случай, когда не стоит верить своим глазам. Домашний любимец просто очень хитер и спрятался так искусно, что найти его будет так же трудно, как иголку в стоге сена.

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Если вы готовы бросить себе вызов и попытаться отыскать хвостатого – тогда вперед. Но помните, что на поиски котика у вас всего 9 секунд. Поэтому придется спешить.

Нужно максимально сосредоточиться на задании и не отвлекаться ни на что другое, чтобы разгадать загадку максимально быстро.

Нужно найти кота на картинке за 9 секунд/ The 99 Puzzle

А когда справитесь с заданием, можете предложить эту загадку своим родным и друзьям – возможно они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Кошка хорошо замаскирована/ 99 Puzzle

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти рыбку за 6 секунд. Непросто будет найти в море рыбу, которая приложила все усилия, чтобы оставаться незаметной.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 3 отличия за 17 секунд. Нелегко будет заметить, чем именно отличаются два рисунка, которые на первый взгляд кажутся совершенно идентичными.

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