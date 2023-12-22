Что такое "пундики-мундики": Авраменко объяснил забавное слово

Не всем известно, что на самом деле означают такие необычные слова, как "пундики", "пундики-мундики" и "фіґлі-міґлі".

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Авраменко объяснил значение слова "пундики-мундики"/ скрин

Многие могли слышать такие слова, как "пундики" или "пундики-мундики", но не все знают, что на самом деле обозначают эти слова.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил значение таких необычных забавных слов и рассказал, когда они используются.

"Сегодня поговорим о "пундиках". Забавное слово. А что оно значит? "Пундик" – это род печенья или пирожков. Также им обозначают любую вкусную еду, лакомства, словом – вкусности", – отметил языковед.

Также он рассказал, в каком значении употребляется слово "пундики-мундики".

"Вот как одна девочка раскрывает значение этого слова в соцсети. Читаю: "Пундики-мундики" – всё, что не еда, по мнению старших. Печенье, чипсы, конфеты, бутерброды и подобное", – рассказал Авраменко.

Языковед также вспомнил похожее по строению слово "фіґлі-міґлі". Он объяснил, что таким словом обозначают проделки, штуки, хитрости для достижения чего-либо, а также ухаживания, женихания, любовные дела, приключения и даже залеты.

"Поэтому замените нехарактерное для украинского языка выражение "шури-мури" на стилистически лучший вариант "фіґлі-міґлі". Впустите в свою жизнь эти вкусные и забавные слова – "пундики-мундики" и "фіґлі-міґлі". Но не злоупотребляйте тем, что они означают. Потому что, как говорят, что слишком, то и свиньи не едят. Вот и всё. В заключение только добавлю – давайте изучать язык, который передали нам наши предки", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что такое "пундики-мундики":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "нАчинка" или "начИнка". Часто в словах "начинка", "фартух", "чернослив" и "фольга" встречается неправильное ударение.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "за замовчуванням". Мы в основном неправильно употребляем это словосочетание, потому что в украинский язык такая калька "перекочевала" из русского.

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