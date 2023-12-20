Как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре": Авраменко назвал интересное выражение

Не стоит переводить эту фразу дословно, ведь в украинском языке есть благозвучный и интересный аналог.

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Как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда кто-то хочет сказать, что какой-то человек ведет себя лицемерно и скрывает свои истинные намерения, то может прозвучать фраза "волк в овечьей шкуре". Но на самом деле в украинском языке есть другие аналоги к этому выражению, которые будет правильнее использовать.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, как правильно перевести фразеологизм "волк в овечьей шкуре" и еще два распространенных выражения, которые также часто могут переводиться неправильно.

Языковед объяснил, что фразеологизм, который на русском звучит как "волк в овечьей шкуре", на украинский правильно переводить как "у вічі як лис, а заочі як біс", или "дивиться лисицею, а думає вовком". Такое выражение используют, когда хотят охарактеризовать человека, который ведет себя лицемерно и скрывает дурные намерения под маской добродетеля.

Авраменко сказал, Как правильно перевести фразеологизм "волк в овечьей шкуре"/ скрин

Также Авраменко объяснил, как правильно перевести фразеологизм "была не была". Такое выражение используют, когда выражают готовность рискнуть, начать какое-то сложное дело. Украинский аналог – "або пан, або пропав".

"И третье часто употребляемое выражение – "выйти сухим из воды", которым называют тех, кто избежал наказания. На украинском о таких персонажах говорят "вислизнувся, як піскар із матні". Обратите внимание, здесь "матня" – это средняя часть невода в виде узкого длинного мешка, куда попадает рыба во время ловли", – объяснил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно перевести на украинский язык распространенные фразеологизмы:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "нАчинка" или "начИнка". Часто в словах "начинка", "фартух", "чорнослив" и "фольга" встречается неправильное ударение.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "за замовчуванням". Мы в основном неправильно употребляем это словосочетание, потому что в украинский язык такая калька "перекочевала" из русского.

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