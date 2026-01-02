Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

Президент дал первые поручения новому руководителю Офиса президента.

Зеленский предложил Буданову новую должность / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

Кирилл Буданов получил предложение возглавить ОПУ

Новый руководитель Офиса президента должен выполнить первые задачи

Буданов должен наработать новые стратегические основы обороны и развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. Об этом глава государства рассказал в Telegram.

По его мнению, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах.

"Офис Президента будет служить выполнению, прежде всего, таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что поручил новому руководителю ОП во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

Добавим, что по данным журналистов, советник президента Дмитрий Литвин заявил, что сейчас пошли все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем ОП.

Кто был предшественником Буданова на должности руководителя ОПУ

Главред писал, что в конце ноября 2025 года бывший глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Владимир Зеленский после этого заявил, что Киев проведет перезагрузку Офиса президента.

Глава государства поблагодарил Ермака за проделанную работу, но подчеркнул, что не хочет, чтобы "были слухи и спекуляции". Именно поэтому на следующий же день после отставки Ермака начались консультации с кандидатами на должность руководителя ОП Украины.

