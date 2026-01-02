Укр
Читать на украинском
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

Анна Косик
2 января 2026, 13:42обновлено 2 января, 14:58
Президент дал первые поручения новому руководителю Офиса президента.
Зеленский предложил Буданову новую должность

Что сообщил Зеленский:

  • Кирилл Буданов получил предложение возглавить ОПУ
  • Новый руководитель Офиса президента должен выполнить первые задачи
  • Буданов должен наработать новые стратегические основы обороны и развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. Об этом глава государства рассказал в Telegram.

По его мнению, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах.

"Офис Президента будет служить выполнению, прежде всего, таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что поручил новому руководителю ОП во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

Добавим, что по данным журналистов, советник президента Дмитрий Литвин заявил, что сейчас пошли все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем ОП.

Кто был предшественником Буданова на должности руководителя ОПУ

Главред писал, что в конце ноября 2025 года бывший глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Владимир Зеленский после этого заявил, что Киев проведет перезагрузку Офиса президента.

Глава государства поблагодарил Ермака за проделанную работу, но подчеркнул, что не хочет, чтобы "были слухи и спекуляции". Именно поэтому на следующий же день после отставки Ермака начались консультации с кандидатами на должность руководителя ОП Украины.

Ситуация в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия готовит масштабную провокацию после так называемой "атаки" на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина. Для этого Кремль распространяет новые сфальсифицированные поводы.

Накануне стало известно, что украинские военные на Запорожском направлении все чаще замечают, что военнослужащие страны-агрессорки России не хотят воевать и выражают желание сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 2 января атаковала Запорожье ударными дронами. В результате ударов повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

