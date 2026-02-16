Укр
Читать на украинском
РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

Дарья Пшеничник
16 февраля 2026, 09:34обновлено 16 февраля, 10:27
Спецслужбы РФ привлекают бывших наемников ЧВК "Вагнер" к поиску исполнителей для диверсий в Европе.
ЧВК
ЧВК "Вагнер" / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, ua.depositphotos.com,

Главное из новостей:

  • Россия через бывших "вагнеровцев" вербует "одноразовых агентов" в Европе
  • Цель — мелкие диверсии, поджоги и радикальная пропаганда
  • После высылок дипломатов Москва компенсирует потерю агентуры такой схемой

Российская разведка и ФСБ развернули в Европе новую схему дестабилизации, используя бывших наемников частной военной компании "Вагнер" для вербовки так называемых "одноразовых агентов". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западные спецслужбы.

По данным издания, экс-вербовщики "Вагнера", которые ранее привлекали россиян к участию в войне, теперь получили другое задание — искать экономически уязвимых граждан в странах ЕС. Им предлагают деньги за выполнение мелких, но рискованных поручений российских спецслужб: от поджогов и порчи инфраструктуры до распространения радикальной пропаганды.

После масштабных высылок российских дипломатов из европейских столиц возможности Москвы развертывать классическую агентурную сеть существенно сократились. Это, по оценкам разведки, и стало причиной перехода к модели "аутсорсинга" через бывших "вагнеровцев", которые хорошо знают местные языки и активно работают в телеграм-каналах и на других онлайн-платформах.

Эксперты предупреждают, что такая тактика может увеличить количество попыток саботажа и насильственных акций на территории НАТО и ЕС. В то же время многие подобные операции уже были выявлены и сорваны европейскими службами безопасности.

Кремль, вероятно, стоит за самой громкой диверсией в Германии - мнение эксперта

Главред писал, что в Германии в результате диверсии десятки тысяч жителей Берлина на несколько дней остались без электроэнергии. Ответственность за это взяла на себя Vulkangruppe, которая объявила себя анархической организацией. Однако в Германии довольно быстро обратили внимание на странные моменты в тексте их заявления.

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что самая громкая диверсия этого года в Германии - дело рук российской агентуры. Возможно, в ней участвовали и какие-то реальные левые активисты, но они действовали под контролем российских властей, которые ими руководят и всячески помогают, в том числе составляют за них манифесты, оправдывающие диверсии и направленные на подрыв стабильности в Германии.

Диверсии РФ в Европе - последние новости

Напомним, Главред писал о подрыве железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин в ноябре 2025 года, который стал беспрецедентным актом саботажа, направленным непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения. Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине.

В мае 2024 года СМИ писали, что разведки США и союзников фиксировали увеличение диверсий низкого уровня в Европе, которые являются частью кампании Кремля, направленной на подрыв международной военной поддержки Украины.

Накануне также чиновники в Европе сообщили, что российская военная разведка значительно нарастила свою активность в странах Европы и готовит новые диверсии.

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

ЧВК Вагнер Россия
