'Повышенный риск насилия': в Bloomberg раскрыли диверсии Кремля в ЕС

Накануне выборов в Европарламент правительства стран принимают меры, чтобы бороться с растущими угрозами саботажа.

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Россия готовит громкие провокации в Европе / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Чиновники в Европе сообщили, что российская военная разведка значительно нарастила свою активность в странах Европы и готовит новые диверсии.

В сообщении издания Bloomberg со ссылкой на анонимные источники среди чиновников Европы указывается, что Россия через Интернет нанимает молодых людей для диверсий.

Страны Европы должны принять меры против повышенного риска насилия со стороны агентов, поддерживаемых Россией.

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"За серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всему континенту, вероятно, стоит рука военной разведки ГРУ", - заявили источники.

В преддверии выборов в Европарламент правительства стран принимают меры, чтобы бороться с растущими угрозами саботажа и запугивания, которые финансируются Кремлем.

Чиновник заявил журналистам, что Кремль больше не задается вопросом, поймают его агента во время совершения преступления или нет.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Напомним, что в странах Европы опустели склады боеприпасов. Генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Германия должна увеличить расходы на изготовление оружия, чтобы защитить себя в случае начала войны.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа должна понимать, что войска РФ могут оказаться на польской границе. Сегодня Путин является угрозой экзистенции для всех. Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом.

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