Европа должна понимать, что войска РФ могут оказаться на польской границе - Боррель

Европейцы должны понимать, что диктатор Владимир Путин не остановится, если добьется успеха в Украине, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

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Войска РФ могут быть на польской границе, если Путин добьется успеха в Украине - Боррель / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин не остановится, если добьется успехов в войне против Украины и в таком случае войска страны-агрессора РФ могут оказаться на польской границе. С таким заявлением выступил главный дипломат Евросоюза Жозепа Борреля в Оксфордском университете.

"Сегодня Путин является угрозой экзистенции для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом. Европейцы должны знать о перспективе иметь в Киеве марионеточное правительство, как в Беларуси, и российские войска на польской границе", - сказал он.

Боррель отдельно напомнил студентам, что посещал Донбасс перед началом полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в январе 2022 года. Тогда Европейский союз категорически отказывался поставлять оружие Украины.

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Как отметил европейский дипломат, ответ ЕС на российское вторжение был мощным и "объединил, чтобы обеспечить Украину военной мощью, необходимой для противостояния".

"Сейчас Путин воспринимает весь Запад как противника. Он четко дал это понять во многих своих выступлениях. Каждый день на российских телестанциях говорят и повторяют: "Запад - весь Запад, глобальный Запад - наш враг". И они действуют соответственно через дезинформацию, отравляя нашу информационную среду", - добавил дипломат.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Помощь ЕС для Украины - последние заявления Макрона

Напомним, как ранее сообщал Главред, верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что первые поставки снадирв в Украину по чешской инициативе должны состояться в конце мая или в начале июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о возможном примирении между Россией и Украиной во время летних Олимпийских игр в Париже и о прекращении огня на фронте.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в такой формат перемирия с РФ.

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