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Летнего перемирия не будет: Зеленский твердо ответил на предложение Макрона

Ангелина Подвысоцкая
22 апреля 2024, 16:48
Президент Украины уверен, что Макрону не удастся договорить о прекращении огня в рамках летних Олимпийских игр.
Макрон, Зеленский
Зеленский отреагировал на возможность летнего перемирия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент ФранцииЭммануэль Макрон заговорил о примирение между Россией и Украиной во время летних Олимпийских игр в Париже и прекращение огня на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил, что не верит в такой формат перемирия с РФ. Об этом он заявил во время интервью с Юго Тревером.

Зеленский также добавил, что он не верит в любой формат прекращения в рамках перемирия с РФ. Подобное уже проходили в рамках подписания договоренностей в нормандском формате.

"Эммануэль это знает, он сам свидетель этого, мы вместе были в Нормандском формате. Франция, Германия, Украина - мы все живые свидетели, не по книгам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки Россией и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили", - сказал Зеленский.

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Даже после подписания мирных договоров российские оккупанты показали, что они не будут полностью прекращать огонь. Тогда было множество случаев, когда РФ стреляла по украинцам

"Они тренировали своих снайперов, которые приходили и каждый день убивали наших людей. Это с доказательствами все есть. Эмануэль все это знает. Они просто выходили на охоту. По телефонным перехватам, которые были от нашей разведки, мы все это слышали. У них заходила группа 20-30 специалистов, которые несколько месяцев подряд ежедневно убивали наших людей, хотя был cease-fire", - добавил Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин заявил, что Россия в принципе готова к мирному урегулированию конфликта в Украине, но он выдвигает определенные условия, в частности, гарантии безопасности для Москвы и сохранения захваченных территорий.

Кроме того, Россия пытается распространять информацию на Западе о возможном заключении мира в Украине, хотя на самом деле продолжает военную агрессию. Об этом отметил глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

В то же время, Китай и Турция продолжают активно работать над своими собственными миротворческими инициативами для решения ситуации в Украине. Россия же использует их инициативы как часть информационной кампании, направленной на предотвращение международной поддержки Украины, отмечают аналитики Института изучения войны.

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