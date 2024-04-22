Летнего перемирия не будет: Зеленский твердо ответил на предложение Макрона

Президент Украины уверен, что Макрону не удастся договорить о прекращении огня в рамках летних Олимпийских игр.

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Зеленский отреагировал на возможность летнего перемирия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент ФранцииЭммануэль Макрон заговорил о примирение между Россией и Украиной во время летних Олимпийских игр в Париже и прекращение огня на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил, что не верит в такой формат перемирия с РФ. Об этом он заявил во время интервью с Юго Тревером.

Зеленский также добавил, что он не верит в любой формат прекращения в рамках перемирия с РФ. Подобное уже проходили в рамках подписания договоренностей в нормандском формате.

"Эммануэль это знает, он сам свидетель этого, мы вместе были в Нормандском формате. Франция, Германия, Украина - мы все живые свидетели, не по книгам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки Россией и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили", - сказал Зеленский. видео дня

Даже после подписания мирных договоров российские оккупанты показали, что они не будут полностью прекращать огонь. Тогда было множество случаев, когда РФ стреляла по украинцам

"Они тренировали своих снайперов, которые приходили и каждый день убивали наших людей. Это с доказательствами все есть. Эмануэль все это знает. Они просто выходили на охоту. По телефонным перехватам, которые были от нашей разведки, мы все это слышали. У них заходила группа 20-30 специалистов, которые несколько месяцев подряд ежедневно убивали наших людей, хотя был cease-fire", - добавил Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин заявил, что Россия в принципе готова к мирному урегулированию конфликта в Украине, но он выдвигает определенные условия, в частности, гарантии безопасности для Москвы и сохранения захваченных территорий.

Кроме того, Россия пытается распространять информацию на Западе о возможном заключении мира в Украине, хотя на самом деле продолжает военную агрессию. Об этом отметил глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

В то же время, Китай и Турция продолжают активно работать над своими собственными миротворческими инициативами для решения ситуации в Украине. Россия же использует их инициативы как часть информационной кампании, направленной на предотвращение международной поддержки Украины, отмечают аналитики Института изучения войны.

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