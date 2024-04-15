Макрон хочет перемирия в мире и Украине на время Олимпиады: при чем здесь Китай

Эммануэль Макрон отметил, что попытается приложить максимум усилий для "олимпийского перемирия".

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Макрон призывает к перемирию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 18 отдельная бригада армейской авиации

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

Президент Франции в большом интервью RMC и BFMTV рассказал о предстоящих Олимпийских играх, которые принимает Франция. Макрон отметил, что попытается приложить максимум усилий для "олимпийского перемирия", уточнив, что имеет в виду и войну между Израилем и ХАМАС, и войну России против Украины, и войну в Судане.

Макрон подчеркнул, что хочет для этого привлечь многих партнеров.

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"Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай... Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира", - сказал Эммануэль Макрон.

Летние Олимпийские игры 2024 года Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету Олимпийские игры, которые планируют провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр - Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Напомним, что президент Франции убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024. Эммануэль Макрон уверен, что Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже.

Россияне набросились на свою спортсменку за дерзкие слова об участии в ОИ. Светлана Хоркина заявила, что даже если российских гимнастов не допустят к Олимпиаде-2024 в Париже, ее страна "все равно останется в топе" этого вида спорта.

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