Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

Вашингтон пытался избежать действий, которые могли бы спровоцировать Москву. Макрон наоборот хотел прекратить транслировать "красные линии" Запада.

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Макрон давит на Шольца и Байдена / коллаж: Главред, фото: ОПУ, LRT.lt

Президент Франции Эммануэль Макрон проводил переговоры с американским президентом Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем относительно войны в Украине. Он хотел убедить лидеров занять более жесткую позицию в отношении России.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, Макрон в феврале говорил с Байденом и Шольцем, поскольку, по его мнению, Запад должен изменить стратегию в отношении войны России против Украины. Французский президент сказал лидерам, что западные страны должны занять позицию стратегической двусмысленности в отношении России, которая оставит на столе все военные варианты.

WSJ пишет, что эта идея радикально отличается от позиции, которую США занимали с начала полномасштабного вторжения. Вашингтон пытался избежать действий, которые могли бы спровоцировать Москву. Макрон наоборот хотел прекратить транслировать "красные линии" Запада и вместо этого заставить Кремль догадываться.

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Американские чиновники сказали, что Байден поставил под сомнение необходимость изменения стратегии. Шольц в целом выступил против этой идеи. Канцлер Германии заявил, что такая стратегия рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.

Макрон звонил лидерам, чтобы сказать, что хочет использовать предстоящий саммит в Париже для того, чтобы послать послание Путину, что западные столицы не исключают военные варианты. Шольц сказал, что он и союзники будут вынуждены отвергнуть идеи Макрона. Кроме того, канцлер предупреждал, что это может породить ощущение разобщенности среди союзников.

Изменение стратегии также обсуждали перед началом саммита в Елисейском дворце. И несмотря на то, что союзники не отвергли эту идею, Макрон сделал заявление, что консенсуса по поводу отправки войск нет, но ничего нельзя исключать.

Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Напомним, что заявления Макрона об отправке войск в Украину разозлили Вашингтон. Намеки Макрона были сделаны для того, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина задуматься, но эти слова могли иметь противоположный эффект.

У Байдена сказали, как будут помогать ВСУ. Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена будет искать способы обеспечения Украины немедленной поддержкой. По словам Кирби, уже были приняты "неотложные меры".

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