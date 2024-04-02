НАТО хочет создать для Украины фонд на 100 миллиардов долларов - Bloomberg

Генсек НАТО предложила создать фонд взносов для Украины на срок до пяти лет.

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НАТО может создать фонд для Украины на 100 миллиардов долларов / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, УНИАН

В НАТО планируют создать пятилетний фонд взносов для Украины на сумму 100 миллиардов долларов. С такой инициативой выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Bloomberg.

Создать этот фонд планируют в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне. Страны обсуждают механизмы распределения этих взносов.

Отмечается, что НАТО может взять на себя обязанность возглавляемой США Контактной группы обороны Украины, которая координирует поставки оружия из около 50 стран. Такой шаг позволит избавиться от возможных политических вмешательств, которые могут произойти после выборов президента США в ноябре.

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Подобные действия НАТО могут свидетельствовать о том, что союзники привержены к Украине, что сломает план Путина о возможности "пережить" союзников Киева.

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