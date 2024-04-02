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НАТО хочет создать для Украины фонд на 100 миллиардов долларов - Bloomberg

Ангелина Подвысоцкая
2 апреля 2024, 21:50обновлено 2 апреля, 22:27
Генсек НАТО предложила создать фонд взносов для Украины на срок до пяти лет.
Столтенберг, Украина
НАТО может создать фонд для Украины на 100 миллиардов долларов / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, УНИАН

В НАТО планируют создать пятилетний фонд взносов для Украины на сумму 100 миллиардов долларов. С такой инициативой выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Bloomberg.

Создать этот фонд планируют в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне. Страны обсуждают механизмы распределения этих взносов.

Отмечается, что НАТО может взять на себя обязанность возглавляемой США Контактной группы обороны Украины, которая координирует поставки оружия из около 50 стран. Такой шаг позволит избавиться от возможных политических вмешательств, которые могут произойти после выборов президента США в ноябре.

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Подобные действия НАТО могут свидетельствовать о том, что союзники привержены к Украине, что сломает план Путина о возможности "пережить" союзников Киева.

Украина в НАТО – главные новости по теме

Украина сможет вступить в Альянс только всей своей территорией, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По словам чиновника, в Альянсе пока не предлагают Киеву модели интеграции в блок с конкретными сроками.

Украина ожидает решений, которые приблизят к НАТО, сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Зеленский и Столтенберг поговорил о подготовке июльского саммита НАТО.

Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го, считает помощник генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге. Натовский чиновник сказал, что Брюссель ожидает от Киева реформ в сфере безопасности и политических преобразований.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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