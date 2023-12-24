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У Зеленского назвали главные условия и вероятные сроки вступления Украины в НАТО

Алексей Тесля
24 декабря 2023, 09:40
Продолжается "синхронизация" ВСУ со стандартами НАТО, напомнил Михаил Подоляк.
Подоляк
Михаил Подоляк рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook М.Подоляка

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

Как подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ, Украина сможет вступить в НАТО только всей своей территорией после войны с Россией.

Комментируя идеи о замораживании войны и вступления в НАТО свободной части Украины, представитель ОП пояснил, что такое решение все равно приведет к войне НАТО против РФ, потому что россияне рано или поздно возобновили бы свои попытки захватить остальную часть Украины.

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"Все эти предлагаемые теоретические модели оторваны от реальности. Мы сегодня не имеем конкретного предложения — вступайте в НАТО, допустим, в обозримой перспективе, год-два. Есть предложение — вступайте в НАТО после победы в войне с РФ. Но во время войны никто вам такого предложения не озвучит. Это очевидно", — рассказал он.

Дорожная карта вступления Украины в НАТО

Собеседник напомнил, что на сегодня Украина имеет "определенные договоренности" с НАТО, есть "военный пакет" и консультативная помощь от Альянса. Также продолжается "синхронизация" ВСУ со стандартами НАТО.

Кроме того, существуют "очень конкретные" политические договоренности — сейчас их "закрепляют" юридически.

"Есть позиция генерального секретаря НАТО Столтенберга, который четко говорит, что Украина станет неотъемлемой частью НАТО, но когда Украина закончит эту войну справедливым финалом. Поэтому Украина должна иметь весь необходимый ресурс в полном объеме, в том числе с помощью Альянса, чтобы эффективно оборонять свою территорию и деоккупировать ее", — добавил Подоляк.

Ранее в НАТО спрогнозировали исход войны в Украине. Провал летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева. Теперь некоторые политические элиты западных стран открыто "устали от Украины".

Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал идею о вступлении Украины в Североатлантический альянс, игнорируя временно оккупированные Россией территории. Он считает, что частичное членство Украины показало бы России, что она не может остановить присоединение Украины к Альянсу.

Представительница Украины при НАТО Наталья Галибаренко отметила, что НАТО на формальном уровне не обсуждают опции вступления Украины Североатлантического Альянса в обмен на территориальные уступки стране-оккупанту России. У Киева нет десяти лет на проведение реформ, и государства коллективного блока безопасности Запада понимают ситуацию.

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НАТО Михаил Подоляк война России и Украины
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