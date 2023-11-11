Мирные переговоры с РФ и территориальные уступки: Ермак сделал заявление

Когда, как и о чем говорить – это решение Украины, украинского народа и руководства страны.

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Запад не давит на Киев в отношении мирных переговоров с Кремлем - Ермак / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал информацию, которая появилась в СМИ относительно того, что официальные лица США и Европы якобы начали обсуждать с Украиной тему мирных переговоров со страной-агрессором Россией.

По его словам, западные партеры не давят на Киев в отношении мирных переговоров с Кремлем.

"Надо не забывать – у нас продолжается война, поэтому я верю в факты. Я ни разу не слышал ни о каком давлении и даже предложениях по каким-то переговорам. Наши партнеры всегда говорят: когда, как и о чем говорить – это решение Украины, украинского народа и руководства", – сказал Ермак рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

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При этом глава ОП считает, что россияне сами забрасывают информацию о переговорах в западные СМИ.

"Если вы посмотрите на официальные заявления руководства России, то, безусловно, они об этом говорят, они это не скрывают", - сказал Ермак.

Он акцентировал на том, что никакого "Минска-3" во время президентства Владимира Зеленского не будет.

Также Ермак заверил, что Украина не откажется от освобождения оккупированных территорий ради вступления в НАТО.

"Во-первых, это не обсуждается ни в одном формате. Позиция неизменна – никаких условий относительно наших территорий, нашей независимости, нашего суверенитета. И мы даже не слышим этого от ни одного из наших партнеров. Это не является предметом для обсуждения. Я считаю, что это очень систематически подбрасывается россиянами из разных источников", – сказал Ермак.

Мирные переговоры - что известно

Официальные лица США и Европы якобы обсуждают с украинским правительством возможные мирные переговоры со страной-агрессором Россией для прекращения войны. Об этом писало американское издание NBC со ссылкой на одного действующего высокопоставленного чиновника США и одного бывшего высокопоставленного американского чиновника, знакомого с ходом дискуссий.

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что США не проводили с Украиной консультаций по поводу возможного старта "мирных переговоров " со страной-агрессором РФ.

По его словам, Госдеп США ничего не знает о подобных консультациях с украинской стороной. Пател подчеркнул: Вашингтон не собирается подталкивать Киев к переговорам с Кремлем.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло.

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