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"Война зашла в тупик": на Западе обсуждают с Украиной мирные переговоры с РФ - NBC

Анна Ярославская
4 ноября 2023, 11:43
У Украины есть время до конца года, после чего якобы будут более четкие призывы к мирным переговорам.
Переговоры Украины и РФ, ВСУ
Западные чиновники опасаются, что война зашла в тупик / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, depositphotos.com/ua

Официальные лица США и Европы обсуждают с украинским правительством возможные мирные переговоры со страной-агрессором Россией для прекращения войны. Об этом пишет NBC со ссылкой на одного действующего высокопоставленного чиновника США и одного бывшего высокопоставленного американского чиновника, знакомого с ходом дискуссий.

По словам собеседников издания, разговоры включали в себя очень общие сведения о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

По данным издания, первая такая встреча состоялась еще в октябре, и чиновники считают, что у Украины есть время до конца года, после чего будут более четкие призывы к мирным переговорам.

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Как пишет издание, американские и европейские чиновники опасаются, что война зашла в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Украине.

"Представители администрации Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России запасы кажутся бесконечными", - пишут журналисты.

Отмечается, что некоторые американские военные чиновники в частном порядке начали использовать термин "патовая ситуация" для описания ситуации на фронте.

Издание также пишет о том, что президент США Джо Байден якобы обеспокоен тем, что Вооруженные силы Украины истощаются. По словам одного из собеседников, США и союзники могут предоставить Украине оружие, "но если у Украины нет компетентных сил, чтобы его использовать, это бесполезно".

Готов ли Путин к переговорам

Два американских чиновника отметили, что в администрации Байдена не видят признаков того, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры с Украиной. Западные чиновники говорят, что Путин все еще верит, что он может продолжать борьбу до тех пор, пока США и их союзники не потеряют внутреннюю поддержку в вопросе финансирования Украины или пока снабжение Киева оружием и боеприпасами не станет слишком дорогостоящим.

По данным Пентагона, администрация Байдена потратила 43,9 миллиарда долларов на помощь по обеспечению безопасности Украины после российского вторжения в феврале 2022 года. Американский чиновник говорит, что у администрации осталось около 5 миллиардов долларов, которые она должна отправить в Украину, прежде чем деньги закончатся.

Также издание отмечает, что общественная поддержка помощи Украине снижается, поскольку прогресс в контрнаступлении Украины был очень медленным, и надежда на то, что Украина добьется значительных успехов, угасает.

Мирные переговоры с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, утверждает, что Украина не проводит никаких непубличных переговоров со страной-агрессором. В то же время, он отмечает, что любые переговоры невозможны, пока российские войска остаются на территории Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не сядет за стол переговоров, пока российские войска не покинут оккупированные территории.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил: если начнется сокращение поддержки, которую Украине сейчас оказывают страны Запада, то это будет означать, что официальный Киев хотят склонить к переговорам со страной-агрессором РФ.

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