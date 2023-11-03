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Тайные переговоры с Москвой: Кулеба поставил окончательную точку в этом вопросе

Юрий Берендий
3 ноября 2023, 11:37
Дмитрий Кулеба ответил, ведутся ли непубличные переговоры с россиянами. По словам главы МИД, переговоры начнутся тогда, когда Россия уйдет из Украины
Кулеба, Зеленский, путин
Кулеба сообщил, ведет ли Киев тайные переговоры с Москвой / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента, kremlin.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, утверждает, что Украина не проводит никаких непубличных переговоров со страной-агрессором. В то же время, он отмечает, что любые переговоры невозможны, пока российские войска остаются на территории Украины. Об этом он заявил в эфире утренней программы телеканала ZDF в пятницу.

"Нет", - коротко ответил Кулеба на вопрос модератора, не ведет ли Украина переговоров с РФ "за закрытыми дверями".

Глава украинской дипломатии отметил, что формула мира базируется на необходимости уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

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"Если переводить с дипломатического (языка - ред.) на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры", - сказал Кулеба.

Также, комментируя ситуацию с ракетами большой дальности Taurus, которые Украина просит передать еще с весны, Кулеба указывает, что "вопрос остается открытым, однако Германия требует времени". Этот аргумент был высказан как в публичных, так и в конфиденциальных разговорах с украинскими партнерами. Министр подчеркивает, что Украина построила доверие со своими партнерами, и поэтому им не стоит волноваться, что предоставленное оружие будет использовано не в соответствии с их запросами.

Параллельно Дмитрий Кулеба выразил благодарность правительству ФРГ за поставленную систему ПВО Patriot, которая поможет защитить украинскую инфраструктуру.

В целом, в Киеве отмечают, что уровень поддержки со стороны западных партнеров остается стабильным. Однако из-за конфликта на Ближнем Востоке, внимание средств массовой информации к украинскому конфликту уменьшилось, признал глава МИД.

"Чем дольше длится эта война, тем больше ресурсов она будет забирать", - отметил Кулеба, говоря о Ближнем Востоке. Однако, по его мнению, "в основных столицах есть очень четкое понимание того, что поставлено на карту - как в Украине, так и на Ближнем Востоке", - резюмировал Кулеба.

Формула мира Владимира Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украине уже полгода как не предлагают отдать часть своих территорий стране-агрессору России в обмен на завершение войны. Формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддерживают 66 государств, среди которых и страны Глобального Юга.

Также, после саммита советников на Мальте, на которой обсуждалась Формула мира, президент Украины Владимир Зеленский поделился положительными новостями.

В то же время, как сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, Россия будет пытаться заморозить войну против Украины. Она делала это с первых дней войны в 2014 году, и теперь она хочет сделать это после того, как начала полномасштабную войну.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба мирные переговоры с Россией
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