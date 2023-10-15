Россия пытается заморозить войну, Украина хочет лишить РФ инструментов агрессии – ОП

Украинская формула мира может лишить РФ инструментов агрессии не только на поле боя, а и в сферах глобальной безопасности, отметил заместитель руководителя ОП.

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Россия пытается заморозить войну, говорят в ОП/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия будет пытаться заморозить войну против Украины. Она делала это с первых дней войны в 2014 году, и теперь она хочет сделать это после того, как начала полномасштабную войну.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона. В то же время он подчеркнул, что в РФ остается всё меньше и меньше союзников. По словам Жовквы, в Европе таких союзников практически не осталось, возможно, кроме одной или максимум двух стран.

"А в мире мы продолжаем делать всё, чтобы таких союзников, которые разделяют какие-то идеи или попытки России, становилось всё меньше и меньше. Мы будем продолжать воплощать в жизнь украинскую формулу мира", – отметил заместитель руководителя Офиса президента. видео дня

Он подчеркнул, что украинская формула мира может лишить страну-агрессора РФ инструментов агрессии не только на поле боя, а в сферах глобальной безопасности – продовольственной, энергетической, ядерной и экологической.

Также Жовква добавил, что как бы Россия ни пыталась продвигать нагатив или относительно заморозки конфликта, или относительно того, что Украина не хочет мира и т.д., такие нарративы звучат всё более абсурдно.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что РФ перешла в обновленное наступление. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. Он отметил, что российские оккупанты бросают в бой плохо обученных оккупантов без надлежащего снаряжения.

Также сообщалось, что у оккупантов бешеные потери под Авдеевкой. Российские оккупанты штурмуют позиции украинских военных и пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. За 4 суток РФ потеряла уже более 3 тысяч оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получат новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар. Лидеры цивилизованного мира знают, к чему готовится Россия. Силы обороны Украины готовы мощно ответить на любые действия вражеских войск. Киев ожидает получения новых ПВО, артиллерии, беспилотников и бронетехники, отметил он.

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