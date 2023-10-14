РФ перешла в обновленное наступление: в США рассказали важные подробности

Российские оккупанты бросают в бой плохо обученных оккупантов без надлежащего снаряжения.

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РФ перешла в "обновленное наступление" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Россия перешла в "обновленное наступление" на востоке Украины. Об этом заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Politico.

"Российские военные используют тактику человеческой волны, когда они бросают массы плохо обученных солдатов прямо на поле боя без надлежащего снаряжения и, очевидно, без надлежащей подготовки", - сказал Кирби.

Все это произошло на фоне расширения военного сотрудничества Кремля с Северной Кореей.

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В то же время США отмечают, что российские оккупанты так и не смогли достичь значительного прогресса. Также Кирби говорит, что они не являются сюрпризом.

Ситуация в Авдеевке

Ранее Виталий Барабаш рассказал о том, что российские оккупанты лезут, как тараканы, пытаясь взять Авдеевку в окружение. Четвертые сутки в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. ВСУ держат свои позиции.

В ОП рассказали о ситуации в Авдеевке и отметили, что там продолжаются ожесточенные бои. РФ активизировалась на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных и остановить защитников на Южном и Запорожском направлениях.

Недавно стало известно о том, что Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины - до 31 декабря. Именно с этим связано то, что враг пытается уничтожить город и захватить его. Если врагу удастся взять город, то оккупанты окажутся на стратегических высотах.

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