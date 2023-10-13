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ВСУ держатся, идут очень тяжелые бои: в ОП рассказали о ситуации в Авдеевке

Анна Ярославская
13 октября 2023, 10:01 обновлено 13 октября, 10:08
РФ активизировалась на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных.
Украинские военные, Михаил Подоляк
Украинские военные держатся в Авдеевке, сказал Михаил Подоляк / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скрин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возле Авдеевки продолжаются тяжелые бои. Страна-агрессор РФ активизировалась на этом направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных, чтобы Силы обороны Украины не могли продвигаться на Южном или Запорожском.

"Они сконцентрировались и идут на Авдеевском направлении. Тяжелые бои? Да. Очень тяжелые? Да. Наши стоят? Безусловно. Понимают, как нужно воевать по этим направлениям? Абсолютно", - сказал Подоляк в интервью 24 каналу и добавил, что доверяет информации Генштаба.

По словам советника главы ОП, Россия будет пытаться расшатать те или иные направления, отвлечь внимание, чтобы мы не могли подвозить туда ресурсы.

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"Украинская армия сегодня – это даже не та армия, которая была год назад. Она гораздо мощнее с точки зрения понимания планов, которые использует Россия. Можем ли мы им противостоять? Да. Достаточно ли ресурса? По мнению наших партнеров, было бы желательно иметь гораздо больше тех же артиллерийских снарядов. Но это вопрос переговорных площадок, на которых это отрабатывается", - сказал он.

Подоляк подчеркнул: "Авдеевское направление держится. Так же как идут положительные наступательные действия на Токмакском, Бахмутском направлениях и так далее".

Ситуация в Авдеевке

За последние три дня российские оккупанты захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях вокруг Авдеевки. Вражеские войска находятся на расстоянии 3,32 км от дороги - украинской линии связи. Об этом говорится в свежем отчете Институт изучения войны. По оценкам ISW, российские войска по состоянию на 12 октября не обеспечили серьезного прорыва под Авдеевкой и вряд ли сразу отсекут украинские силы.

Авдеевка пережила самое большое наступление российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Украинские войска отразили атаки и сумели удержать все свои позиции. Оккупанты не прекращают обстрелы города и окрестностей, а также позиции ВСУ.

13 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флангов с севера и с юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организовывают эвакуацию в перерывах между обстрелами.

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