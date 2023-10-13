Оккупанты продвинулись возле Авдеевки на 4,5 кв. км, но несут потери - ISW

По скромным оценкам, украинские силы уничтожили не менее 36 машин российской бронетехники, включая танки и бронетранспортеры.

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ВСУ наносят относительно значительные потери и ухудшают материально-техническое обеспечение РФ вблизи Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

За последние три дня российские оккупанты захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях вокруг Авдеевки. Вражеские войска находятся на расстоянии 3,32 км от дороги - украинской линии связи. Об этом говорится в свежем отчете Институт изучения войны.

По оценкам ISW, российские войска по состоянию на 12 октября не обеспечили серьезного прорыва под Авдеевкой и вряд ли сразу отсекут украинские силы.

Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска потеряли бронетехнику в количестве не менее батальона тактической группы во время наступательных операций вокруг Авдеевки.

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По информации военных аналитиков, с 10 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российские бронемашины и 15 танков.

Украинский офицер запаса заявил, что, по скромным оценкам, украинские силы уничтожили не менее 36 машин российской бронетехники, включая танки и бронетранспортеры.

Военный блогер также заявил, что обе стороны несут "значительные потери" в операциях вокруг Авдеевки.

На кадрах, опубликованных 11 октября, якобы видно, как российская бронетехника в колонне вблизи Авдеевки падает в водоем, а геолокационные кадры, опубликованные 11 и 12 октября, показывают, как украинские войска наносят удары по колоннам российской техники в районе Авдеевки.

Эти кадры указывают на то, что российские бронетехнические силы, возможно, не применяют уроки, извлеченные из предыдущих наступательных операций под Угледаром в феврале 2023 года или вокруг Киева в марте 2022 года, когда украинские силы уничтожили беспорядочно наступающую колонну российской бронетехники.

Силы обороны Украины наносят относительно значительные потери и ухудшают материально-техническое обеспечение России вблизи Авдеевки, что, вероятно, замедляет темпы продвижения россиян.

На геолокационных кадрах, опубликованных 12 октября, видно, что украинские войска уничтожили мост к северо-востоку от Авдеевки между Ясиноватой и Горловкой. Российский военный блогер утверждал, что разрушение моста негативно повлияет на логистику оккупантов в районе Авдеевки и что российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями при попытке отремонтировать мост из-за его близости к линии фронта.

Российские источники утверждали, что российские силы пытаются создать котел вокруг украинских сил в Авдеевке, но быстро признали, что нынешний прогресс является медленным.

Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что говорить о "полномасштабном отходе [украинцев] из города" пока рано, несмотря на определенное продвижение России в этом районе.

Российские источники утверждали, что оккупанты уничтожили железнодорожную станцию Очеретино (13 км к северо-западу от Авдеевки), которая, как они утверждали, обслуживала украинское материально-техническое обеспечение в Авдеевку.

По информации ISW, российское информационное пространство, вероятно, преувеличивает степень успехов россиян на Авдеевском фронте и будет продолжать это делать, несмотря на военные неудачи или медленные темпы продвижения.

ISW также пересматривает свою оценку того, что российские атаки вокруг Авдеевки являются локальными усилиями, направленными исключительно на фиксацию украинских сил, но не готов оценить точные цели и вероятные результаты российских усилий на авдеевском направлении на данный момент.

Ситуация в Авдеевке

Авдеевка пережила самое большое наступление российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Украинские войска отразили атаки и сумели удержать все свои позиции. Оккупанты не прекращают обстрелы города и окрестностей, а также позиции ВСУ.

Вечером 12 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты пытаются продвинуться к Авдеевке, чтобы захватить город. Там сейчас очень напряженная и сложная ситуация.

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.

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