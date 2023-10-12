Бои за Авдеевку не утихают, РФ лупит по городу всем, чем может - Барабаш

Российские оккупанты пытаются наступать с севера и с юга. Из-за массированных обстрелов в городе много разрушений.

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Россияне штурмуют позиции под Авдеевкой, чтобы захватить город / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины

Российские оккупанты пытаются продвинуться к Авдеевке, чтобы захватить город. Там сейчас очень напряженная и сложная ситуация. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.

Бои не утихают уже третий день и продолжаются даже ночью. Оккупанты используют все, что у них есть на этом направлении. Враг бросает основные силы к северу города, но также пытаются наступать и на юге. Оккупанты думают, что на севере у них больше "побед".

"Работает все, что есть у врага: ствольная артиллерия, "Грады", минометы и прочее. Многие авиаракетные удары нанес противник по городу. Вчера, 11 октября, более 20 ракет залетело в общину. А со вчерашнего вечера до утра 12 октября в Авдеевку было направлено 12 авиационных бомб КАБ-500", — сказал Барабаш. видео дня

Россияне массированно обстреливают город. В результате этого в городе и приближенных селах много разрушений. Однако несмотря на все это россиянам не удалось достичь результатов.

"Враждебные штурмовые действия вообще не имеют никакого успеха. Каких-нибудь минимальных 10-20 метров российские воины выгрызли, пытаясь закрепиться, но это им не удается. Ни одного населенного пункта Очеретинского общества, тем более Авдеевку, противник не взял", — сказал Барабаш.

Наступление русских

Ранее стало известно о том, что РФ перешла в активное наступление по всему восточному фронту. Враг также атакует позиции украинских военных на Таврическом направлении.

Также сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.

Политолог Андрей Золотарев заявлял, что РФ пойдет в крупное наступление зимой. Это может произойти в случае, если США уменьшат военную помощь Украине на фоне приближающихся выборов. Он отметил, что в случае уменьшения оказания помощи Украине со стороны США украинские Вооруженные силы могут оказаться в очень трудной ситуации, поскольку значительная часть техники, артиллерии предоставлена западными партнерами.

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