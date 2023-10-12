УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бои за Авдеевку не утихают, РФ лупит по городу всем, чем может - Барабаш

Ангелина Подвысоцкая
12 октября 2023, 19:43 обновлено 12 октября, 19:49
Российские оккупанты пытаются наступать с севера и с юга. Из-за массированных обстрелов в городе много разрушений.
Авдеевка
Россияне штурмуют позиции под Авдеевкой, чтобы захватить город / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины

Российские оккупанты пытаются продвинуться к Авдеевке, чтобы захватить город. Там сейчас очень напряженная и сложная ситуация. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.

Бои не утихают уже третий день и продолжаются даже ночью. Оккупанты используют все, что у них есть на этом направлении. Враг бросает основные силы к северу города, но также пытаются наступать и на юге. Оккупанты думают, что на севере у них больше "побед".

"Работает все, что есть у врага: ствольная артиллерия, "Грады", минометы и прочее. Многие авиаракетные удары нанес противник по городу. Вчера, 11 октября, более 20 ракет залетело в общину. А со вчерашнего вечера до утра 12 октября в Авдеевку было направлено 12 авиационных бомб КАБ-500", — сказал Барабаш.

видео дня

Россияне массированно обстреливают город. В результате этого в городе и приближенных селах много разрушений. Однако несмотря на все это россиянам не удалось достичь результатов.

"Враждебные штурмовые действия вообще не имеют никакого успеха. Каких-нибудь минимальных 10-20 метров российские воины выгрызли, пытаясь закрепиться, но это им не удается. Ни одного населенного пункта Очеретинского общества, тем более Авдеевку, противник не взял", — сказал Барабаш.

Наступление русских

Ранее стало известно о том, что РФ перешла в активное наступление по всему восточному фронту. Враг также атакует позиции украинских военных на Таврическом направлении.

Также сообщалось о том, что РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм крупного украинского города - Авдеевки. Враг пытается пробить оборону ВСУ. РФ использует артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке.

Политолог Андрей Золотарев заявлял, что РФ пойдет в крупное наступление зимой. Это может произойти в случае, если США уменьшат военную помощь Украине на фоне приближающихся выборов. Он отметил, что в случае уменьшения оказания помощи Украине со стороны США украинские Вооруженные силы могут оказаться в очень трудной ситуации, поскольку значительная часть техники, артиллерии предоставлена западными партнерами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка вторжение России война на Донбассе
Реклама

Главное за день

Бои за Авдеевку не утихают, РФ лупит по городу всем, чем может - Барабаш

Бои за Авдеевку не утихают, РФ лупит по городу всем, чем может - Барабаш

19:43 Украина
Энергосистема Украины готова к зиме и выдержит самый холодный день – Укрэнерго

Энергосистема Украины готова к зиме и выдержит самый холодный день – Укрэнерго

19:18 Украина
Украину зальет дождями: в каких областях будет холоднее всего

Украину зальет дождями: в каких областях будет холоднее всего

18:25 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:56

"Чудо венгерское": премьер Грузии снова опозорился - в этот раз на пару с Орбаном

19:43

Бои за Авдеевку не утихают, РФ лупит по городу всем, чем может - Барабаш

19:18

Энергосистема Украины готова к зиме и выдержит самый холодный день – Укрэнерго

19:14

"Неуч и рецидивист": Кондратюк грубо оскорбил Козловского из-за военной зарплаты

19:10

Кремль пугает и шантажирует цивилизованный мир новым удароммнение

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
19:03

Наступление РФ уже в тупике: оккупантам придется "пожертвовать" одним городом

19:00

4 знака зодиака будут купаться в счастье и удаче: на кого повлияет лунное затмение

18:45

"Спецслужбы уснули": бывший разведчик рассказал, как ХАМАС пробрался в Израиль

18:25

Украину зальет дождями: в каких областях будет холоднее всего

Реклама
18:16

Подоляк – об оружии Украины: у нас есть образцы ракет с дальностью до 1000 км

17:56

Подойдет для любого материала: ключевые правила ухода за обувью зимой

17:49

Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны - Весьер

17:43

"Железный купол" ждать не стоит: эксперт ответил, чем Израиль может помочь Украине

17:30

В ГУР нашли след России в нападении на Израиль: Буданов указал на важную деталь

16:59

Россия готовится атаковать гражданские судна в Черном море - разведка Британии

16:58

Множество техники и пехоты: Россия начала наступление на стратегический город

16:52

Что нельзя делать перед зеркалом 13 октября, чтобы не притянуть беду: приметы

16:50

Лунное затмение в октябре: что в принципе нельзя делать

16:23

Россия частично вывела войска из Токмака: мэр Мелитополя рассказал подробности

16:15

Предпринимаю шаги: затворник Андрей Губин рассказал о женщине

Реклама
16:11

"Выпали из графика": у Зеленского объяснили слова Буданова о конце войны

16:04

Можно ли узнать характер человека по форме носа: простой ответ на вопрос

16:01

"Не будет длительным": министр объяснил, сколько часов украинцы будут без света

15:56

Оккупантам обломали "зубы" под Купянском и на юге: РФ несет огромные потери в "мясных" штурмах

15:54

"Хорошие результаты": Зеленский собрал Ставку на фоне обострения ситуации на фронте

15:42

Буданов – о планах РФ по ЗАЭС: враг хотел устроить техногенную катастрофу

15:36

"Родная кровь на Аллее Славы": в семье звезды "Крепостной" случилась трагедия

15:28

"Все еще Брюс, но не полностью вербальный": друг рассказал о встрече с актером

15:03

Войска РФ возят "зубы дракона" и готовятся к "обороне" Мариуполя – партизаны

14:59

ВСУ могут освободить Токмак и выйти к Азовскому морю - экс-командир "Айдара"

14:58

Солнечное затмение в октябре: чего ни в коем случае нельзя делатьВидео

14:31

Шон Пенн восхитился Зеленским и объяснил, чем тот отличается от других президентов

14:29

Оккупанты России намерены перейти в наступление: Ермак раскрыл планы врага

14:26

Что означают одинаковые цифры на часах: магическое значение чисел вас удивит

14:16

Город может оказаться в котле: генерал-лейтенант раскрыл план наступления РФ

13:43

Китайский гороскоп на завтра 13 октября 2023: Быкам - покупки, Змеи - проведите время с семьей

13:37

Как мыть автомобиль зимой: простые правила для невероятного результата

13:27

"Кондратюк забирает мою военную зарплату": Козловский прокомментировал конфликт

13:20

Что можно сделать из обувных коробок: 5 невероятно полезных вещей

12:54

Политолог пояснил, будет ли Запад склонять Киев к переговорам с Москвой

Реклама
12:33

"Этого нельзя допускать": Буданов сообщил, сколько еще Россия сможет вести войну

12:28

Тарифы на коммуналку: когда могут подорожать и как сильно придется раскошелиться

12:26

"У меня 100% постоянные проблемы": Зеленская пожаловалась на ночные сложности

12:01

Известный украинский певец отменил гастроли в США, чтобы уйти на фронтВидео

11:43

Найти кролика за 7 секунд: необычный тест на проверку внимательности

11:39

Салат Божественное наслаждение: уникальный и забытый рецепт из 90-хВидео

11:39

Логистика РФ будет разрушена: на Донбассе "устал" важный для россиян мостФотоВидео

11:26

Favbet Foundation передал на южное направление внедорожник Nissan Navara

11:18

Маск грозил сжечь Warner Bros, если она вырежет Эмбер Херд из "Аквамена 2"

11:13

Заходят в тыл россиянам: ВСУ раскрыли детали успешного прорыва на Востоке

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять